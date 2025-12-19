Encuentran con vida a la mujer desaparecida desde ayer en el bosque de Son Quint, en Palma
La mujer, de 51 años, se encontraba aparentemente en buen estado, aunque con síntomas de hipotermia
Los equipos de búsqueda han localizado esta mañana en el bosque de Son Quint, en Palma, a la mujer de 51 años que llevaba desaparecida desde ayer. La mujer estaba aparentemente bien, aunque con síntomas de hipotermia tras pasar la noche al raso, y ha sido evacuada en ambulancia a un centro médico.
Desde primera hora de la mañana decenas de personas, miembros de los Bombers de Palma y de Malloca, Policía Local de Palma, Policía Nacional y Protección Civil, participaban en la búsqueda, continuación del operativo que se inició ayer por la tarde tras la denuncia de la desaparición.
El marido de la mujer había dado la voz de alarma el jueves por la tarde, cuando no volvió a su casa a la salida del trabajo. Tras una primera búsqueda apareció su coche en uno de los caminos que dan acceso al bosque de Son Quint. Esa tarde ya se puso en marcha un dispositivo de rastreo por los alrededores, en el que participaron decenas de miembros de los diferentes cuerpos de emergencia, y que concluyó bien entrada la noche, sin resultado.
A primera hora de la mañana de hoy se ha puesto en marcha un nuevo operativo de búsqueda. Además del contingente que recorría a pie el bosque participaban perros adiestrados en la búsqueda de personas y un equipo de drones de la Policía Local de Palma con detectores infrarrojos.
Finalmente, sobre las diez de la mañana uno de los equipos ha localizado a la mujer. Estaba aparentemente bien, aunque mostraba síntomas de hipotermia tras pasar toda la noche a la intemperie. La mujer ha sido evacuada en una ambulancia a un centro sanitario de Palma, donde está previsto que le realicen un reconocimiento.
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes
- Proponen el despido del sindicalista de Emaya que se marchó de vacaciones a Bali
- Dani Rodríguez ya ha rescindido con el Mallorca
- Deià destapa años de caos administrativo y presuntas irregularidades y auditará los últimos años de Apesteguia como alcalde
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren los domingos 21 y 28 de diciembre en Mallorca
- El Mallorca le pone a Dani Rodríguez la cláusula del miedo
- Palma nombrará Hijas Ilustres de la ciudad a Pilar Juncosa y a Caty Juan de Corral