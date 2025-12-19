Detenido en Palma por romper las ventanillas de diez coches para robar

Agentes de la Policía Nacional de Palma arrestaron el pasado martes a un hombre ucraniano que fue sorprendido robando en el interior de los coches estacionados en un parking del Paseo Marítimo. El hombre fue visto a través de las cámaras de seguridad del recinto con un extintor, con el que rompía las ventanillas de los vehículos para desvaloijarlos. A lo largo de varios días robó de esta manera en al menos en diez coches.

Los hechos ocurrieron el pasado martes al mediodía, cuando el vigilante de seguridad de un aparcamiento en Paseo Marítimo informó al 091 de que estaba viendo por las cámaras a un hombre en la segunda planta del recinto. El individuo había provocado daños a numerosos vehículos estacionados días antes para robar objetos del interior. En ese momento llevaba un extintor, supuestamente para romper las ventanillas de los coches.

Dos patrullas de la Policía acudieron rápidamente al lugar y sorprendieron al hombre, que portaba dos cajas con el nombre de otra persona y otros efectos. Los policías, tras retener al varón, se pusieron en contacto con la persona que, presuntamente, era la propietaria de las cajas. La víctima afirmó que había estacionado horas atrás allí y que los objetos que portaba el presunto autor en las cajas eran suyos. El importe total de todo lo que le había sustraído, entre lo que había ordenador portátil, auriculares y otros artículos, rondaba los 2.000 euros.

Mientras, otros policías nacionales se entrevistaron con el vigilante de seguridad. El empleado mostró grabaciones de las cámaras de videovigilancia en las que aparecía el sospechoso los días anteriores, en los que había forzado una decena de vehículos.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

El Grupo de Investigación Centro ha iniciado una investigación para conocer si este individuo tiene relación con otras sustracciones en interior de coches y furgonetas que se han producido durante las últimas semanas en el mismo aparcamiento. Por el momento, los agentes le han imputado diez robos con fuerza en vehículos, aunque se le podría relacionar con más.