Auxilian a un hombre desorientado en el mar frente a es Portixol, en Palma

La Policía Local de Palma intervino la pasada semana en la asistencia a un bañista que se encontraba en el mar, desorientado sobre unas rocas a unos treinta metros de la orilla, frente a es Portixol, en Palma. El hombre fue auxiliado en primera instancia por otro nadador y atendido por una ambulancia del 061.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de diciembre, sobre las doce del mediodia, cuando la sala del 092 recibió el aviso de un ciudadano alertando sobre la presencia de un hombre dentro del agua que, al parecer, no sabía cómo salir. De inmediato, se comisionaron al lugar varias dotaciones de la Unidad de Intervención Inmediata (UII).

A su llegada, los agentes observaron a un hombe situado sobre una roca, aproximadamente a 30 metros de la orilla, que mostraba signos evidentes de desorientación. Pese a los requerimientos de los agentes, la persona no respondía.

Fue determinante la colaboración de un bañista que se ofreció voluntariamente a acercarse al hombre para interesarse por él. Tras una breve interacción, el ciudadano y los agentes lograron convencerle para que abandonara la roca.

Una vez en tierra firme, el hombre fue atendido por personal sanitario del 061, que determinó que se encontraba en buen estado de salud y no precisaba traslado hospitalario. La Policía Local de Palma desea agradecer la colaboración desinteresada de este ejemplar ciudadano, fundamental en la resolución del incidente.