Tres detenidos por robar la cartera a un joven y efectuar pagos con su tarjeta de crédito

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a dos hombres y una mujer, todos españoles, como presuntos autores de un robo con violencia y otro de estafa, por sustraer la cartera a un joven bajo amenazas y realizar luego pagos con su tarjeta de crédito.

Sobre las once de la mañana del lunes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fueron comisionados por la sala del 091 para que se trasladaran la barriada palmesana de La Soledad, donde al parecer había un hombre que había sido víctima de un robo con violencia, y que había localizado a los presuntos autores en el interior de un bar de la zona.

Cuando llegaron al lugar los agentes fueron requeridos por un hombre el cual les dijo formó que horas antes había sido victima de la sustracción de su cartera y que tenía localizados a los presuntos autores en el interior de un bar.

El joven explicó que sobre las nueve de la mañana, cuando se disponía a introducirse en su vehículo, se percató de que se la había caído la cartera del bolsillo. Por lo que volvió sobre sus pasos y la encontró en el suelo. Cuando iba a cogerla una mujer se dirigió a él a gritos, con amenazas como: “Como no me des la cartera, te pegaremos una paliza…”.

La víctima explicó que la mujer que le le amenazó iba acompañada por dos hombres, que le amenazaron también y le amedrentaron, por lo que les entregó su cartera en la que llevaba diversa documentación personal, tarjetas de crédito y unos 110 euros en efectivo.

Conocidos los hechos y señalados los presunto autores, los agentes se dirigieron al local donde se encontraban los sospechosos. Allí la patrulla les solicitó que les acompañaran. Una vez en el exterior del establecimiento, y habiendo sido los tres identificados, se procedió a su detención como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Momentos antes de que los agentes procedieran al traslado de los detenidos, la víctima añadió que le habían llegado tres cargos a través de la aplicación bancaria que tenía en su teléfono por diversas compras realizadas con su tarjeta de crédito sustraída, por valor de unos 100 euros. El dueño del negocio donde los presuntos autores habían sido localizados informó a los agentes que la mujer había realizado los pagos con una tarjeta de crédito y que en todo momento estuvo acompañada por los dos hombres detenidos. Por ello, también se les imputó un delito de estafa.

Finalmente, se procedió al traslado de los presuntos autores hasta dependencias policiales.