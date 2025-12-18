Una antigua menor tutelada acusa a dos hombres de drogarla y violarla varias veces en Mallorca

La Audiencia Provincial juzga hoy a dos hombres acusados de drogar y violar varias veces a una menor tutelada, que tenía entre 13 y 14 años, en Mallorca. El ministerio público sostiene que los dos sospechosos aprovechaban que la víctima se fugaba de los centros de acogida en los que vivía para suministrarle estupefacientes y agredirla sexualmente, por lo que reclama sendas penas de 12 años de prisión. Los procesados dicen no conocerse entre ellos, niegan estas imputaciones y sus abogados piden la absolución. La adolescente implicó en las violaciones a otro hombre que está en paradero desconocido.

En su declaración como testigo, la denunciante ha ratificado sus acusaciones. Según ha contado, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020, cuando ella vivía en centros de acogida de los que se fugaba con frecuencia. La joven ha contado que acudía junto a una amiga suya a un bar de Palma, en el que conoció a los dos encausados.

La víctima fue a dormir algunos días a casa de uno de estos acusados. En una ocasión, el hombre le dijo que quería mantener relaciones sexuales con ella y, a pesar de su negativa, empezó a manosearla y trató de penetrarla, aunque no lo consiguió. Otro día, en el bar, el mismo hombre apagó las cámaras de seguridad y obligó a la menor a entrar en un trastero donde había una cama. La tiró sobre ella e intentó violarla, aunque desistió por la llegada de otra persona al establecimiento.

El otro procesado conoció a la menor en el mismo bar de Son Gotleu y estuvo varias veces de fiesta con ella. En una ocasión le dio pastillas de éxtasis y luego la llevó a su domicilio de s'Arenal. Le dejó quedarse allí unos días porque sabía que estaba fugada de un centro y una noche la metió por la fuerza en el baño y la violó aprovechando que estaba bajo los efectos de las drogas.

"Con el paso del tiempo he visto que era como un objeto sexual en ese bar. Ahora me duele pensar que esto me haya pasado, pero no me puedo culpar porque era una niña de 13 años, no tenía conciencia", ha explicado la joven.

La Fiscalía señala en su escrito de conclusiones provisionales que los dos procesados, ambos marroquíes, sabían que la víctima era menor de edad y les imputa sendos delitos de agresión sexual. Por ellos reclama 12 años de prisión para cada uno de ellos y que indemnicen con 15.000 euros a la víctima.

Los dos sospechosos han negado los cargos durante todo el proceso judicial. Hoy han solicitado declarar al final del juicio, tras las comparecencias de la propia víctima, los policías que investigaron el caso y varios peritos.