Encuentran en Son Servera a un niño de cuatro años que deambulaba solo por la calle
Un viandante y un trabajador de Correos vieron al pequeño y avisaron a la Policía Local, que localizó a su familia
Un niño de cuatro años fue devuelto ayer a su familia tras ser descubierto por un ciudadano y un trabajador de Correos deambulando solo por la calle en Son Servera. Al parecer el pequeño había salido de casa sin que sus familiares se dieran cuenta y anduvo en solitario a lo largo de unos 500 metros. Las gestiones de la Policía Local de Son Servera permitieron alertar a sus padres, que se hicieron cargo de él.
Según informa la Policía Local de Son Servera, sobre la una y media del mediodía de ayer recibió el aviso de un ciudadano que había encontrado a un niño de unos cuatro años solo en la calle desde hacía rato, sin que ningún adulto se hiciera cargo de él. La patrulla de la Policía acudió al lugar y encontró al pequeño, que estaba siendo atendido por un vecino de la localidad y por un trabajador de Correos, ya que en la calle había un intenso tráfico de coches.
El agente de la Policía Local inició gestiones a través de su central para tratar de localizar a los padres del niño, aunque inicialmente no tuvo éxito ya que no constaba ninguna denuncia de desaparición y el pequeño no acertaba a facilitar sus datos personales y domicilio.
Como el coche policial no disponía de sistema de retención infantil, el policía solicitó al ciudadano que acompañara a pie al niño hasta las oficinas policiales, donde podría quedar atendido mientras buscaban a sus padres.
Durante el trayecto, la Policía contactó con un centro de educación infantil, donde los maestros pudieron finalmente aportar la identidad del pequeño y facilitar el contacto con sus padres, que vivían a unos 500 metros del lugar donde había sido encontrado el niño. Una vez que los progenitores fueron localizados, la Policía les entregó al pequeño.
Desde la Policía Local y el Ayuntamiento de Capdepera agradecieron el comportamiento del vecino y el empleado de Correos, que cuidaron del niño al verle solo en la calle, así como la colaboración del centro de educación infantil. "La protección y la asistencia a los niños es una prioridad compartida por toda la sociedad", destacaron.
