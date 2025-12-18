Detienen a un exhibicionista por masturbarse ante una menor en Binissalem

Un hombre, de 33 años, se aproximó a una adolescente de 16 años y se comenzó a masturbar ante esta cuando se dirigía hacia el centro escolar de Binissalem. Tras denunciar la madre de la víctima lo ocurrido, agentes de la Guardia Civil detuvieron a este sujeto por un presunto delito de exhibicionismo.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 11 de diciembre en Binissalem. La progenitora de la víctima se personó en el puesto de la Guardia Civil para denunciar que un individuo se había masturbado ante su hija cuando esta se dirigía a un centro educativo.

Agentes del Área de investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Inca se encargaron del caso e iniciaron las pesquisas para tratar de identificar a este individuo. Después de realizar numerosas gestiones, los investigadores del instituto armado lograron determinar su identidad. A este sujeto le constaban numerosos antecedentes por haber protagonizado hechos delictivos de similares características. Por este motivo tiene en vigor varias órdenes de alejamiento y de comunicación con múltiples víctimas.

Ante el juez

A tenor de estos hechos, los agentes del instituto armado detuvieron a este sujeto el pasado martes 16 de diciembre por un presunto delito de exhibicionismo ante menores. Al día siguiente, este individuo fue puesto a disposición judicial en los Juzgados de Inca.