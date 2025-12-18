Condenados tres turistas por violar a un amigo con una botella durante una noche de fiesta en Mallorca

El Tribunal Regional de Essen, en Alemania, condenó el pasado martes a tres de los cuatro turistas acusados de violar a un amigo con una botella duarnte unas vacaciones en Mallorca, aunque dejó suspendido el cumplimiento de las penas y no tendrán que ingresar en prisión si no vuelven a delinquir, según confirmó un portavoz del tribunal a Mallorca Zeitung. El cuarto acusado fue absuelto

"El veredicto es violación en grupo ", declaró el portavoz. "El hombre que insertó la botella de agua ha sido condenado a dos años de prisión. Los otros dos acusados, a un año y nueve meses de prisión". Las sentencias han quedado suspendidas, por lo que no ingresarán en prisión si no delinquen durante los próximos años. El acusado más joven, de 18 años, pudo demostrar que no participó en el delito.

El código penal alemán estipula penas de prisión de entre dos y quince años por violación . «El tribunal tuvo en cuenta la mediación entre la víctima y el agresor como circunstancia atenuante», declaró el portavoz. Ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial de 12.500 euros, de los cuales 6.000 ya se han abonado. «Esto reduce la posible condena a entre seis meses y once años y tres meses».

El hecho de que los tres condenados confesaran el delito contra la víctima de 41 años "sin reservas" también se consideró un factor atenuante, según el portavoz. "La víctima no tuvo que declarar ante el tribunal. Esto era importante para él para evitar un trauma mayor". Los condenados tampoco tenían antecedentes penales, y el tribunal tuvo en cuenta que se encontraban en estado de ebriedad en el momento del delito. Los condenados aceptaron sus sentencias y renunciaron a su derecho a apelar. Por lo tanto, la sentencia es firme.

Violado con una botella

El grupo de cinco hombres, de entre 18 y 50 años, estaba de vacaciones en Mallorca en agosto . Se emborracharon primero en el hotel y luego en un bar. La víctima regresó a su habitación individual, donde se durmió en un estado de ebriedad considerable. En ese momento, el hombre solo llevaba calzoncillos. Los cuatro acusados obtuvieron una llave de repuesto en recepción y se colaron en su habitación. Uno de los hombres le bajó la ropa interior y el grupo lo giró boca abajo. Luego, uno de ellos insertó una botella de agua por vía rectal y la apretó, haciendo que saliera a chorros . Filmaron el incidente con sus teléfonos móviles. La víctima solo denunció el delito después de regresar a Alemania, por lo que el caso se vio ante el Tribunal Regional de Essen.