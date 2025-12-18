Condenado a dos años y medio de cárcel un conductor sin carné en dirección contraria en Palma que "ponía en peligro la vida"

Un juzgado de Palma ha sido condenado este jueves a un joven de 25 años a dos años y nueve meses de prisión a un conductor, que "ponía en peligro la vida del resto de usuarios de la vía pública" según el fiscal, por dos delitos de conducción temeraria al circular en sentido contrario en Ciutat, darse a la fuga de la Policía Local y carecer del carné. La sentencia también contempla la retirada del permiso de conducir durante tres años y seis meses, por lo que lo perdería en caso de disponer de él.

El acusado ha comparecido en el juzgado esposado, al encontrarse detenido. Con carácter previo al juicio, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad. Fruto de este pacto entre el fiscal y el abogado defensor, el procesado ha sido condenado a 18 meses de prisión por ponerse al volante sin permiso de conducir y a 15 meses por circular en sentido contrario y hacer caso omiso a la Policía Local.

Los hechos por los que este joven ha sido juzgado este jueves en Vía Alemania y condenado tuvieron lugar sobre las nueve y media de la noche del 4 de marzo de 2022. El ahora condenado conducía un BMW modelo 325 por la plaza Miquel Dolç de Palma dando acelerones innecesarios. Nunca había obtenido el carné de conducir.

Frenazos bruscos

Al presenciar la escena, un agente de la Policía Local de Palma le instó a detenerse. Lejos de hacerle caso, emprendió la huida a gran velocidad mientras invadía el carril contrario. Su conducción obligó al resto frenar bruscamente para evitar una colisión. Hasta tal punto que el fiscal consideró que "ponía en peligro la vida y la integridad física de los usuarios de la vía pública durante un largo trayecto", resalta el fiscal en su escrito.