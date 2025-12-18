Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lujo CasaDeià ApesteguiaOperación antidrogaBellasombrasDani Rodríguez
instagramlinkedin

Condenado a dos años y medio de cárcel un conductor sin carné en dirección contraria en Palma que "ponía en peligro la vida"

La sentencia también contempla la retirada del permiso de conducir durante tres años y medio por lo que lo perdería en caso de tenerlo

El condenado por conducción temeraria, durante el juicio en Vía Alemania.

El condenado por conducción temeraria, durante el juicio en Vía Alemania. / Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un juzgado de Palma ha sido condenado este jueves a un joven de 25 años a dos años y nueve meses de prisión a un conductor, que "ponía en peligro la vida del resto de usuarios de la vía pública" según el fiscal, por dos delitos de conducción temeraria al circular en sentido contrario en Ciutat, darse a la fuga de la Policía Local y carecer del carné. La sentencia también contempla la retirada del permiso de conducir durante tres años y seis meses, por lo que lo perdería en caso de disponer de él.

El acusado ha comparecido en el juzgado esposado, al encontrarse detenido. Con carácter previo al juicio, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad. Fruto de este pacto entre el fiscal y el abogado defensor, el procesado ha sido condenado a 18 meses de prisión por ponerse al volante sin permiso de conducir y a 15 meses por circular en sentido contrario y hacer caso omiso a la Policía Local.

Los hechos por los que este joven ha sido juzgado este jueves en Vía Alemania y condenado tuvieron lugar sobre las nueve y media de la noche del 4 de marzo de 2022. El ahora condenado conducía un BMW modelo 325 por la plaza Miquel Dolç de Palma dando acelerones innecesarios. Nunca había obtenido el carné de conducir.

Noticias relacionadas y más

Frenazos bruscos

Al presenciar la escena, un agente de la Policía Local de Palma le instó a detenerse. Lejos de hacerle caso, emprendió la huida a gran velocidad mientras invadía el carril contrario. Su conducción obligó al resto frenar bruscamente para evitar una colisión. Hasta tal punto que el fiscal consideró que "ponía en peligro la vida y la integridad física de los usuarios de la vía pública durante un largo trayecto", resalta el fiscal en su escrito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes
  2. Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico
  3. Juicio a un hombre por intentar estafar a otro de 95 años con la compra de su casa y dos fincas rústicas en Binissalem
  4. Mariona Caldentey y Patri Guijarro, en el once del año de la FIFA
  5. El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026
  6. Proponen el despido del sindicalista de Emaya que se marchó de vacaciones a Bali
  7. ¿Cómo será la rebaja fiscal para incentivar a los propietarios a no subir los alquileres en Baleares?
  8. Mallorca no cuenta ni en turismo

Condenado a dos años y medio de cárcel un conductor sin carné en dirección contraria en Palma que "ponía en peligro la vida"

Condenado a dos años y medio de cárcel un conductor sin carné en dirección contraria en Palma que "ponía en peligro la vida"

Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso

Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso

Detienen a un exhibicionista por masturbarse ante una menor en Binissalem

Detienen a un exhibicionista por masturbarse ante una menor en Binissalem

Una antigua menor tutelada acusa a dos hombres de drogarla y violarla varias veces en Mallorca: "Era como un objeto sexual"

Una antigua menor tutelada acusa a dos hombres de drogarla y violarla varias veces en Mallorca: "Era como un objeto sexual"

Tres detenidos por robar la cartera a un joven y efectuar pagos con su tarjeta de crédito

Tres detenidos por robar la cartera a un joven y efectuar pagos con su tarjeta de crédito

Encuentran en Son Servera a un niño de cuatro años que deambulaba solo por la calle

Encuentran en Son Servera a un niño de cuatro años que deambulaba solo por la calle

Condenados tres turistas por violar a un amigo con una botella durante una noche de fiesta en Mallorca

Condenados tres turistas por violar a un amigo con una botella durante una noche de fiesta en Mallorca

Seis condenados por saquear 73.000 euros de las cuentas de la anciana que cuidaban en Palma

Tracking Pixel Contents