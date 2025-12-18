Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso

La posible nulidad de la gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero de la droga en Mallorca llega a la Audiencia Provincial. Los principales acusados en la causa han pedido hoy al tribunal, a través de sus abogados, que se invalide la investigación por lo que consideran una irregularidad por parte del juez instructor al dictar la prórroga de las pesquisas. Los letrados han defendido que este error debe conllevar además la inmediata puesta en libertad de Stefan Milojevic, Gonzalo Márquez, Faustino Nogales y el resto de sospechosos que permanecen en prisión preventiva por este caso. La Fiscalía se opone a estas peticiones, argumentando que no existe tal irregularidad. El tribunal de la sección segunda de la Audiencia decidirá en los próximos días.

De este debate jurídico y su resolución depende el futuro de la operación 'Manso-Enroque Bal', la mayor investigación contra el tráfico de drogas llevada a cabo en los últimos años en Mallorca. Todo gira en torno al auto dictado el pasado 9 de abril -antes de que se practicaran las primeras detenciones- para prorrogar el plazo de instrucción. Las defensas argumentan que lo hizo con cinco días de retraso, pues sitúan el inicio de la investigación el 5 de abril de 2024 y, por tanto, cuando se decretó la prórroga ya había pasado más de un año desde las primeras diligencias. De ahí que, según su tesis, todas las actuaciones posteriores, desde los arrestos de todos los implicados hasta la incautación de la droga, deban ser anuladas.

La Fiscalía replica que las cuentas son otras. A su juicio, el origen real del procedimiento se produjo el 2 de mayo de 2024, por lo que el auto de prórroga del pasado mes de abril está dictado en plazo. Incluso aventura que no habría sido necesario hacerlo hasta septiembre de 2026, pues "los últimos actos denunciados por la Policía Judicial que se atribuyen a los investigados datan de septiembre de 2025", expone en su argumentación.

Defensas y Fiscalía han defendido estas posturas en una vista celebrada esta mañana en la sección segunda de la Audiencia. El juez instructor rechazó las peticiones de nulidad y los abogados presentaron un recurso contra esa decisión.