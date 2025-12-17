Sorprenden a dos menores cuando intentaban entrar en piso para okuparlo en Palma

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra dos hermanos menores de edad, ambos de nacionalidad española, que fueron sorprendidos cuando intentaban entrar por la fuerza en un piso para okuparlo. Los dos adolescentes están acusados de un delito de allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de diciembre, sobre las ocho y media de la tarde, en la barriada de Camp d’en Serralta. Los inquilinos de la vivienda, que estaban fuera por motivos laborales, acudieron al inmueble tras ser alertados por el propietario de una posible okupación. Al no poder acceder porque la cerradura estaba bloqueada, vieron desde la calle cómo dos jóvenes saltaban desde el balcón de su piso al de la vivienda contigua.

Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) accedió al domicilio y, aunque no los agentes no encontraron a nadie dentro, hallaron indicios de una ocupación reciente, como restos de comida, una botella de ron y otros enseres.

Acto seguido, los agentes se dirigieron al piso contiguo, donde, con la autorización del propietario, localizaron a los dos menores. El padre de los menores, que estaba presente, preguntó: "¿Dónde está la botella de ron?", vinculándolos indirectamente con los objetos hallados en el piso forzado, ha señalado la Policía Local.

Por estos hechos, se informó a los implicados de que se remitiría un informe a la Fiscalía de Menores. Los perjudicados fueron informados del procedimiento para interponer la correspondiente denuncia.