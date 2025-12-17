Sorprenden a un ladrón robando en un bar de un polígono en la Playa de Palma pese a tener una orden de alejamiento

Un ladrón fue sorprendido al entrar a robar en un bar de un polígono industrial de la Playa de Palma. Tan solo dos días antes, este individuo ya había sido arrestado por acercarse al lugar, pese a tener una orden judicial de alejamiento después de haber robado en varias naves industriales. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este joven rumano por un presunto delito de robo con fuerza y otro de quebrantamiento de mandamiento judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional fueron requeridos por la sala del 091 después de que una empresa de seguridad alertara de que había saltado la alarma de un bar de un polígono industrial de la Playa de Palma. Todo indicaba que un ladrón había entrado a robar en el interior.

Cuando los agentes acudieron al lugar señalado, encontraron que una de las ventanas del establecimiento estaba rota. Los barrotes de la misma estaban separados e indicaba que esa era la vía de acceso del ladrón para entrar a robar. Desde dicha ventana, los policías hallaron a un individuo agazapado detrás de unas mesas. Aún no había conseguido sustraer nada en este establecimiento. Acto seguido el individuo fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza.

Robo de coches deportivos

Apenas dos días antes, este mismo ladrón había sido detenido por quebrantar una orden judicial de alejamiento de este polígono industrial de la Playa de Palma. Un juzgado de Palma había decretado esta medida cautelar después de que este mismo individuo hubiera cometido varios robos en diversas naves. Este solía robar allí coches deportivos.