Ignacio Vilariño, sobrino de Matilde Muñoz, en la sesión preliminar del juicio en Indonesia por el asesinato de su tía: "Pido que acusen también del crimen a la gerente y al recepcionista del hotel"

"Vamos a pedir la acusación de la gerente y del recepcionista del hotel de Lombok por su implicación en el crimen de mi tía". Con estas palabras Ignacio Vilariño, el sobrino de Matilde Muñoz Cazorla, Mati, la mujer española de 72 años residente en Mallorca asesinada el pasado mes de agosto en la isla indonesia de Lombok, ha pedido este miércoles la ampliación de los cargos a estas dos personas por el asesinato. Un juzgado de Indonesia ha celebrado este miércoles una sesión preliminar por el crimen de Mati, donde se han comunicado los cargos a los acusados de matar a la turista española. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena que oscila desde los 15 años a la pena de muerte.

El sobrino de Mati ha anunciado que se ha puesto en contacto con la Embajada de España en Indonesia para el envío urgente de una comisión rogatoria y personarse en el juicio por el asesinato de su tía. La vista preliminar ha comenzado a las ocho de la mañana de este miércoles en el país asiático. "El crimen de mi tía no habría ocurrido sin la participación de la gerente y de su hombre de confianza, el recepcionista,", ha subrayado. "Estas personas son igual de responsables del asesinato que los dos detenidos", ha recalcado.

La Fiscalía indonesia ha acusado este miércoles a dos sospechosos del presunto asesinato de Matilde Muñoz en Lombok de planear un robo a la española y de matarla en esta sesión preliminar del juicio. "El 1 de julio los sospechosos se encontraron en un restaurante de Senggigi, una zona de playa de Lombok, para planear el robo en la habitación de Matilde", ha expresado la mañana de este miércoles el fiscal, en presencia de los dos acusados del crimen. "Sobre las 3.30 ya del 2 de julio (20.30 GMT), entraron en el cuarto de la española en el hotel Bumi Aditya", ha precisado.

Mati se despertó cuando la robaban

En esta primera sesión se ha hecho un relato de hechos sobre cómo ocurrió el crimen de Mati. "El sonido de un altavoz de una mezquita despertó a Matilde", ha apuntado la acusación pública. En el interior de la habitación se encontraban, presuntamente, perpetrando el robo los dos sospechosos -Suhaeli y Heri Ridwan-, un empleado y un exempleado del hotel. La turista española se despertó abruptamente yse topó con estos dos hombres robando en su habitación. Entonces estos decidieron, supuestamente, acabar con su vida. Estos habrían asfixiado y golpeado a Mati hasta matarla.

De acuerdo con el ministerio público, los dos acusados del crimen de Mati habían planificado perpetrar el robo en la habitación de la turista española como una suerte de "venganza". Este respondía a un supuesto "malentendido" después de que la víctima hubiera reprendido en español a Suaheli unas semanas antes.

En la vista previa de este miércoles, la Fiscalía ha mantenido las acusaciones contra los dos procesados recogidas en el informe de la investigación policial. Los cargos son de presuntos delitos de homicidio, asesinato premeditado y de robo con violencia. El botín fue de apenas 182 dólares (unos tres millones de rupias, aunque también le sustrajeron las tarjetas de crédito, dos billetes en moneda extranjera y su teléfono móvil. La venta del terminal a un desconocido el pasado 9 de julio propició su detención, a través de la geolocalización del dispositivo. Tras el crimen, estos trasladaron el cadáver de Mati del hotel Bumi Aditya a la playa de Senggigi, donde la enterraron. La detención de los presuntos autores del crimen se produjo el pasado 30 de agosto por parte de la Policía indonesia de Lombok. Hasta el próximo 7 de enero no está previsto que se celebre una nueva vista preliminar del crimen de Mati.