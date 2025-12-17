Detienen a tres hombres en Manacor por falsificar contratos de alquiler de viviendas para empadronarse de forma irregular

La solicitud de un inquilino de un certificado de convivencia en un domicilio de Manacor destapó un fraude de falsificación de alquileres para empadronarse irregularmente en el municipio. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres, dos marroquíes y un español, por un presunto delito de falsedad documental.

La investigación se inició el pasado mes de mayo después de que el Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional en Manacor recibieran una denuncia. Los agentes tuvieron constancia de que un ciudadano había tenido conocimiento, a través de la Oficina del Padrón Municipal de Manacor que tres personas extranjeras figuraban como empadronadas en su domicilio sin que éllo supiera ni hubiera dado su consentimiento.

A partir de este momento, el Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional en Manacor inició las pesquisas para esclarecer los hechos. Las indagaciones determinaron que los ciudadanos que figuraban como empadronados en dicho domicilio se encontraban en situación irregular en el país. Se habían empadronado con un mes de diferencia entre ellos en dicho inmueble. Para lograrlo, habían presentado un contrato de alquiler falsificado en el Ayuntamiento.

Los investigadores de la Policía Nacional comprobaron que ni la propietaria del inmueble ni la gestoría que tramitó el alquiler ni el inquilino habían cedido o subarrendado la vivienda. Dichos contratos de alquiler habían sido muy bien falsificados. Solo habían modificado algún punto en estos. Una vez que estos individuos estaban empadronados, podían tramitar la obtención de la tarjeta sanitaria del Ib-salut, la tarjeta de transportes. Gracias a este trámite se beneficiaban para el cómputo de tiempo de cara a acreditar el cómputo de su supuesta residencia en España.

Localizados en diversos pueblos

A resultas de esta investigación, los agentes localizaron a dos de los empadronados fraudulentamente en dicho inmueble de Manacor. Estos residían en diversas localidades de Mallorca. El tercero se hallaba en paradero desconocido y sobre él cursó una requisitoria policial.

Finalmente, los investigadores detuvieron a un ciudadano español, que era el supuesto facilitador de los contratos de arrendamiento falsificados con los que gracias a ellos otros individuos lograban empadronarse de manera fraudulenta. Este les cobraba una cantidad de dinero previamente acordada. Mientras, los otros ciudadanos marroquíes quedaban con él y recibían el documento falso. Este les esperaba a la salida del Ayuntamiento de Manacor. Una vez que ya estaban empadronados, le devolvían el contrato falsificado y le pagaban la suma estipulada.