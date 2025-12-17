Detenida por robar 2.000 euros en la gasolinera donde trabajaba en Llucmajor
La acusada cogió dinero de la caja registradora varias veces
La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 42 años por robar unos 2.000 euros de la gasolinera en la que trabajaba en Llucmajor. La sospechosa supuestamente cogió dinero varias veces de la caja registradora y está acusada de un delito de hurto.
Según ha informado hoy el instituto armado, el pasado sábado el gerente de una estación de servicio denunció un posible hurto de dinero de la caja registradora. El Área de Investigación del Puesto Principal de Llucmajor asumió la investigación.
Tras visualizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los agentes pudieron verificar que una de las trabajadoras de la gasolinera realizó dos sustracciones de dinero de la caja registradora. Según las pesquisas, logró un botín de unos 2.000 euros.
Tras recabar estas evidencias, el pasado lunes los agentes de la Guardia Civil procedieron a su localización y detención por un delito de hurto. La mujer fue puesta ayer a disposición judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- La Guardia Civil de Baleares investiga a la plataforma Tarillium por una ciberestafa de 90.000 euros
- El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026
- Mallorca no cuenta ni en turismo
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- Desayunar fuera en Mallorca y pagar 7,50 euros: la cuenta que ha encendido las redes
- Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo