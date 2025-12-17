Un conductor ebrio y drogado se estrella contra dos farolas en Consell
El acusado ha triplicado la tasa de alcoholemia y ha dado positivo en cocaína
Un conductor que circulaba ebrio y drogado se ha estrellado hoy contra dos farolas en un camino a las afueras de Consell. El sospechoso ha sido interceptado por agentes de la Policía Local y ha triplicado la tasa máxima de alcoholemia y ha dado positivo en cocaína. Ha quedado imputado por delitos contra la seguridad vial.
Según han informado fuentes policiales, el acusado ha sido detectado en Alaró, donde varios vecinos han dado aviso de que circulaba de forma errática en dirección a Consell.
El coche ha acabado estrellándose contra dos farolas en el Camí de Muntanya, donde ha sido interceptado por la Policía Local de Consell.
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- La Guardia Civil de Baleares investiga a la plataforma Tarillium por una ciberestafa de 90.000 euros
- El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026
- Mallorca no cuenta ni en turismo
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- Desayunar fuera en Mallorca y pagar 7,50 euros: la cuenta que ha encendido las redes
- Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo