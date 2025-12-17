Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor ebrio y drogado se estrella contra dos farolas en Consell

El acusado ha triplicado la tasa de alcoholemia y ha dado positivo en cocaína

El coche se ha estrellado contra dos farolas.

El coche se ha estrellado contra dos farolas. / POLICÍA LOCAL DE CONSELL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un conductor que circulaba ebrio y drogado se ha estrellado hoy contra dos farolas en un camino a las afueras de Consell. El sospechoso ha sido interceptado por agentes de la Policía Local y ha triplicado la tasa máxima de alcoholemia y ha dado positivo en cocaína. Ha quedado imputado por delitos contra la seguridad vial.

Según han informado fuentes policiales, el acusado ha sido detectado en Alaró, donde varios vecinos han dado aviso de que circulaba de forma errática en dirección a Consell.

El coche ha acabado estrellándose contra dos farolas en el Camí de Muntanya, donde ha sido interceptado por la Policía Local de Consell.

Ignacio Vilariño, sobrino de Matilde Muñoz, asesinada en Indonesia: "Pido que acusen también a la gerente y al recepcionista del hotel"

Detenida por robar 2.000 euros en la gasolinera donde trabajaba en Llucmajor

Sorprenden a dos menores cuando intentaban entrar en piso para okuparlo en Palma

Sorprenden a un ladrón robando en un bar de un polígono en la Playa de Palma pese a tener una orden de alejamiento

Detienen a tres hombres en Manacor por falsificar contratos de alquiler de viviendas para empadronarse de forma irregular

La Fiscalía indonesia acusa a dos sospechosos de planear robo y asesinar a Matilde Muñoz

Un año de cárcel por abusos sexuales a su hija durante una salida del centro de menores en Palma
