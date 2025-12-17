Un conductor ebrio y drogado se estrella contra dos farolas en Consell

Un conductor que circulaba ebrio y drogado se ha estrellado hoy contra dos farolas en un camino a las afueras de Consell. El sospechoso ha sido interceptado por agentes de la Policía Local y ha triplicado la tasa máxima de alcoholemia y ha dado positivo en cocaína. Ha quedado imputado por delitos contra la seguridad vial.

Según han informado fuentes policiales, el acusado ha sido detectado en Alaró, donde varios vecinos han dado aviso de que circulaba de forma errática en dirección a Consell.

El coche ha acabado estrellándose contra dos farolas en el Camí de Muntanya, donde ha sido interceptado por la Policía Local de Consell.