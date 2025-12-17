Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un año de cárcel por abusos sexuales a su hija durante una salida del centro de menores en Palma

El acusado ha reconocido los hechos en la Audiencia Provincial

El hombre condenado, hoy en la Audiencia de Palma.

El hombre condenado, hoy en la Audiencia de Palma. / M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un hombre ha aceptado hoy una condena de un año de prisión por abusar sexualmente de su hija de 16 años aprovechando una salida de esta del centro de menores de Palma en el que estaba recluida. El procesado ha reconocido, durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial, que sometió a la menor a tocamientos y la besó en la boca.

El procesado se ha declarado autor de un delito de abuso sexual tras el acuerdo alcanzado entre su abogado, la fiscal y el letrado del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que tenía la tutela de la víctima y ejercía la acusación particular. El hombre deberá indemnizar a la menor con 1.000 euros y cumplir una orden de alejamiento durante tres años. El pacto incluye la suspensión de la pena de prisión.

Los hechos ocurrieron en junio de 2021. El procesado aprovechó que su hija había salido de permiso del centro de menores para invitarla a ir a su casa. Allí la sometió a tocamientos y le dio un beso en la boca sin su consentimiento. El hombre ya había sido condenado anteriormente en 2009 y 2013 por un delito de violencia doméstica y de género y en 2018 por hurto. La Fiscalía solicitaba inicialmente que fuera condenado a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros.

