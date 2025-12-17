La acusada de contratar a un sicario en Mallorca para asesinar a su yerno, extraditada a Alemania

La Audiencia Nacional ha acordado la extradición a Alemania de la mujer germana acusada de contratar a un sicario para asesinar a su yerno en Mallorca. Beate H., de 61 años y detenida por la Policía en una comisaría de s'Arenal en octubre pasado, está acusada de planificar el crimen junto a su hija, que ya fue arrestada y encarcelada en su país. Según sostiene un juzgado de la ciudad de Colonia, la encausada contactó en Llucmajor con un hombre para encargarle el asesinato, le pagó unos 5.000 euros y le dio fotografías de la víctima para que acabara con su vida aprovechando que estaba en la isla. Las dos mujeres están acusadas de un delito de instigación al asesinato en coautoría y en grado de tentativa, por el que se enfrentan a una condena de hasta 15 años de prisión.

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación presentado por Beate H. contra la decisión del juzgado central de instrucción número 3 de autorizar su entrega a las autoridades alemanas. La acusada pretendía evitar su traslado a Alemania y sostenía que el asunto era competencia exclusiva de los tribunales españoles. Pese a que niega todas las acusaciones, la mujer argumentaba que todos los hechos imputados habrían ocurrido en sa Torre, en Llucmajor, entre el 17 y el 21 de septiembre de este año, y no en el país germano. "El núcleo de la investigación y las pruebas se hallan en territorio español: la presunta autora (residente en Mallorca), el testigo principal (residente en Mallorca), la propia víctima que se encontraba en Mallorca en el momento de los hechos y el lugar señalado para la hipotética ejecución del ilícito (Mallorca)", planteó la defensa en su recurso.

Proceso en Alemania

El tribunal, sin embargo, rechaza este planteamiento. Los magistrados exponen que los hechos son competencia de las autoridades alemanas "porque allí tuvieron lugar las desavenencias familiares que determinaron el supuesto concierto delictivo de hija y madre", en alusión al supuesto plan que las dos mujeres urdieron para acabar con la vida del marido de la joven. Recuerda que los tres tienen nacionalidad alemana y que el perjudicado presentó allí la denuncia, por lo que los tribunales españoles no han incoado ningún procedimiento. "El juzgado local de Colonia está mejor posicionado para investigar los hechos", sentencia la Audiencia Nacional. El auto, que es firme y contra el que no cabe recurso, desestima también otros tres argumentos de la mujer para impugnar la extradición.

Según la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por el juzgado de Colonia, Beate H. contactó en septiembre pasado con un empresario italiano afincado en Mallorca para proponerle el asesinato de su yerno. La víctima era amigo del objetivo y, ante la propuesta, simuló tener contactos en la mafia y grabó la conversación con la acusada, que le entregó 5.000 euros por el trabajo. "Lo quiero muerto. Tú lo sabes, yo lo sé y mi hija lo sabe", le dijo la mujer, que alega que la grabación está sacada de contexto. El italiano acabó presentando una denuncia y aportó esta grabación. La Policía alemana detuvo entonces en aquel país a la mujer de la víctima y dictó una euroorden contra Beate H.

Detenida al presentar una denuncia

La mujer, aparentemente ajena a esta resolución, acudió a principios de octubre a la comisaría de la Policía Nacional en la Playa de Palma para presentar una denuncia por un hurto. Cuando los agentes comprobaron su identidad, descubrieron que estaba siendo buscada por las autoridades alemanas y la arrestaron. La mujer quedó en libertad a la espera de que la Audiencia Nacional resolviera sobre su extradición a Alemania, que ha sido ahora acordada de manera definitiva.