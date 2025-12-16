Palma registró 23 accidentes de tráfico el pasado fin de semana

La Policía Local de Palma intervino el pasado fin de semana en 23 accidentes de tráfico registrados en diferentes puntos de la ciudad. Según ha informado hoy el cuerpo policial, 13 conductores dieron positivo en alcohol tras estos siniestros.

En el marco de los dispositivos permanentes de control y vigilancia que la Policía Local lleva a cabo en Palma, entre el viernes y el domingo se realizaron 16 controles de alcoholemia, de los cuales 11 estuvieron vinculados a accidentes de tráfico. Tras estas diligencias, los agentes abrieron 13 procedimientos penales contra conductores por delitos contra la seguridad vial.

En concreto, varios de ellos superaron la tasa de 0,6 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Entre los casos más destacados figura un conductor de 51 años con una tasa de 0,85 en la avenida Argentina y otro de 38 años que dio 0,73 tras sufrir un accidente en la calle Alexander Fleming.

En este sentido, la Policía Local recuerda que el consumo de alcohol y drogas sigue siendo una de las principales causas de los accidentes de tráfico más graves, y apela a la responsabilidad de todos los conductores para extremar las precauciones al volante.

La Policía Local anuncia que mantendrá e intensificará los controles preventivos en toda la ciudad, especialmente durante el periodo de Navidad, con el objetivo de garantizar la seguridad vial.