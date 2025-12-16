Un herido de arma blanca y rescatan a tres personas tras un incendio de madrugada en la antigua cárcel de Palma

Un joven de 20 años ha resultado herido de arma blanca en un brazo y tres personas han tenido que ser rescatadas al declararse un incendio la madrugada de este martes en la antigua cárcel de Palma. Agentes de la Policía Local de Palma han acudido en primera instancia y Bombers de Palma han sacado de una estancia a los atrapados por el fuego y han sofocado las llamas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Los hechos han ocurrido sobre la una y media de la madrugada de este martes. Un incendio de grandes dimensiones se había producido en una de las habitaciones ocupadas de la segunda planta de la antigua cárcel de Palma. Tras llamar a los servicios de emergencia, un dispositivo especial se ha activado en torno al viejo centro penitenciario.

En primera instancia, agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma se han personado en la antigua cárcel. Los presentes les habían dicho que tres personas estaban atrapadas en una habitación en llamas y no podían salir. Los agentes han activado el código rojo y han solicitado la ayuda de Bombers de Palma. Una dotación ha acudido en apenas seis minutos para sofocar las llamas y sacar a las personas de la habitación.

Investigación

Al parecer un individuo ya había amenazado de madrugada con pegar fuego a la vieja cárcel. Poco después se han iniciado las llamas. El joven que presentaba una herida de arma blanca en un brazo ha sido trasladado a Son Espases en una ambulancia del Ib-salut. Finalmente, el caso ha sido traspasado a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.