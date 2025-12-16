Gran operación contra el tráfico de drogas en Ibiza
Más de un centenar de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera participan en la redada
Más de un centenar de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera se han desplegado la mañana de este martes por diversos puntos de Ibiza en una espectacular operación antidroga. La actuación se encuentra bajo secreto de sumario.
Desde primera hora de la mañana de este martes, los investigadores de Policía Nacional y de la Guardia Civil han realizado numerosos registros en domicilios de la isla pitiusa en busca de sustancias estupefacientes. También participan efectivos de la Agencia Tributaria después de haber cruzado bases de datos por posible blanqueo del dinero del narcotráfico.
Guías caninos
Así, la investigación conjunta ha partido de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. También se han movilizado efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) del instituto armado. Durante los registros, los guías caninos con sus perros adiestrados buscan sustancias estupefacientes y dinero escondido en los inmuebles.
