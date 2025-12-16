Detienen a dos ladrones tras robar dinero y cajetillas de tabaco en un estanco de Campos

Dos ladrones, de nacionalidad argelina, forzaron el lunes de madrugada un estanco de Campos y sustrajeron cajetillas de tabaco y dinero. Los delincuentes huyeron en una moto sustraída, pero fueron interceptados y detenidos por agentes de la Policía Local. Al parecer cuentan con numerosos antecedentes por hechos delictivos similares.

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada del pasado lunes, La Policía Local de Campos recibió un aviso de que se estaba produciendo un robo en un estanco situado en el núcleo urbano del municipio.

Cuando los agentes se desplazaron al lugar, observaron que los delincuentes ya se ha habían marchado. Según la información facilitada por algunos testigos, cuatro personas habrían participado en el robo del establecimiento.

Interceptados

Después de una rápida intervención, los agentes de la Policía Local de Campos lograron localizar e interceptar a dos de los presuntos ladrones en una moto también sustraída. En el cofre de la misma, portaban numerosas cajetillas de tabaco y dinero de la caja del estanco. Acto seguido fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en dicho establecimiento.

Posteriormente, una patrulla de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Campos participaron en la búsqueda de los otros dos ladrones. No obstante estos lograron escapar del lugar. Al parecer los dos detenidos cuentan con antecedentes por haber participado en otros robos en Manacor.