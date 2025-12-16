Tribunales
Condenado 11 años después por intentar pagar con billetes falsos en Palma
El acusado ha aceptado hoy un año de cárcel y 150 euros de multa por unos hechos ocurridos en septiembre de 2014
Un hombre alemán ha sido condenado hoy a un año de prisión y 150 euros de multa en un proceso judicial por utilizar billetes falsos en Mallorca que ha tardado más de 11 años en llegar a juicio. El sospechoso ha reconocido que intentó comprar un billete de avión con papel moneda falso en el aeropuerto de Son Sant Joan en septiembre de 2014.
En la vista oral celebrada hoy en la Audiencia Provincial se ha declarado autor de un delito de tenencia de moneda falsa tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Otro acusado ha sido absuelto y un tercero está declarado en rebeldía.
Los hechos ocurrieron entre el 19 y el 20 de septiembre de 2014 en el aeropuerto de Palma. El hombre condenado se presentó en el mostrador de ventas de una compañía aérea con cinco billetes de 200 euros que eran falsos. Trató de comprar con ellos un pasaje de avión, pero la máquina de verificación detectó el fraude.
La Policía Nacional detuvo al hombre y a sus dos compañeros de piso y registró el domicilio en el que convivían en Llucmajor. Allí encontraron otro billete de 20 euros que también era falso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Palma llevará a los tribunales y a Fiscalía la desaparición de las vallas que colocó en los bellasombra que talará
- El antiguo Bar Marítimo de Palma saldrá a concurso para reabrir con una nueva gestión
- Promotores inmobiliarios de Mallorca: «En esta legislatura no se verá ni una grúa en los suelos urbanizables estratégicos»
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- Carlos Samblás, empresario mallorquín: 'Tenemos la solución para evitar que los plásticos lleguen al mar
- El Hostal Términus estrena nueva vida: oficinas de transporte, cafetería y recuperación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil
- El belén de Catalina que ocupa todo un salón en Mallorca: «Me lleva más de un mes montarlo»