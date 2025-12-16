Condenado 11 años después por intentar pagar con billetes falsos en Palma

Un hombre alemán ha sido condenado hoy a un año de prisión y 150 euros de multa en un proceso judicial por utilizar billetes falsos en Mallorca que ha tardado más de 11 años en llegar a juicio. El sospechoso ha reconocido que intentó comprar un billete de avión con papel moneda falso en el aeropuerto de Son Sant Joan en septiembre de 2014.

En la vista oral celebrada hoy en la Audiencia Provincial se ha declarado autor de un delito de tenencia de moneda falsa tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Otro acusado ha sido absuelto y un tercero está declarado en rebeldía.

Los hechos ocurrieron entre el 19 y el 20 de septiembre de 2014 en el aeropuerto de Palma. El hombre condenado se presentó en el mostrador de ventas de una compañía aérea con cinco billetes de 200 euros que eran falsos. Trató de comprar con ellos un pasaje de avión, pero la máquina de verificación detectó el fraude.

La Policía Nacional detuvo al hombre y a sus dos compañeros de piso y registró el domicilio en el que convivían en Llucmajor. Allí encontraron otro billete de 20 euros que también era falso.