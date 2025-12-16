Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un perro tras caer a un pozo en una finca de Mallorca

Redacción Sucesos

Los bomberos del parque de Inca han socorrido durante esta tarde a un perro que ha caído a un profundo pozo de una finca situada entre Muro y Santa Margalida.

El animal, que ha podido salir con vida del incidente, se ha precipitado en un pozo de entre 15 y 20 metros de profundidad.

