La Policía Local de Palma analiza la 'caja negra' del coche que mató a una niña de tres años en el Coll d'en Rabassa

La Policía Local de Palma está analizando la 'caja negra' del coche que ayer atropelló mortalmente a una niña de tres años en el Coll d'en Rabassa, en Palma. Los agentes están recabando la información almacenada en el sistema EDR (Event Data Recorder) del turismo implicado, donde se guarda abundante información de los momentos previos al siniestro, para confirmar a qué velocidad circulaba, entre otras cuestiones.

Los agentes están a la espera también de recibir los informes médicos sobre el conductor del automóvil, de 51 años y que permanece ingresado en el hospital Son Llàtzer. Dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas a las que fue sometido tras el atropello mortal. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre sufriera una dolencia grave y repentina que le hizo perder el control de su coche. El hombre habría explicado tras el accidente que quedó casi inconsciente al volante, aunque fuentes policiales han precisado que no el hombre no ha prestado declaración formalmente sobre lo ocurrido.

La Policía Local advierte de que la investigación será larga. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) tiene previsto realizar también una reconstrucción del accidente en 3D para tratar de arrojar luz sobre lo sucedido. Los agentes han realizado numerosas mediciones en el lugar del siniestro y han recurrido al uso de drones para tomar imágenes de la escena y estudiar con detalle en qué circunstancias se produjo el atropello.

El siniestro se produjo poco después del mediodía del domingo, cuando un coche que circulaba en el cruce de las calles Caimari y Bailén desvió su trayectoria hacia la izquierda, se subió a la acera y arrolló a tres peatones. A consecuencia del impacto, la niña de tres años falleció, mientras que su madre y su abuela sufrieron lesiones de diversa consideración.