Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Calvià por el atropello mortal en Palma de Elena, la niña de tres años vecina de Son Ferrer

El Pleno del Ayuntamiento de Calvià ha realizado este lunes un minuto de silencio en señal de duelo por el atropello mortal este domingo en Palma de Elena, una niña de tres años vecina de Son Ferrer. La pequeña caminaba por la acera, junto con su madre y su abuela, por el barrio palmesano del Coll den Rabassa cuando un coche la arrolló. El alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual, ha leído un comunicado en que el que brindaba "todo nuestro calor" a la familia de la menor.

Juan Antonio Amengual ha comenzado su alocución resaltando que había tenido la oportunidad de hablar con los padres de la pequeña para ofrecerles "todo nuestro apoyo y cariño, lo que esté en nuestra mano para poderles ayudar". "Es una desgracia de la que creo uno nunca se recupera", ha subrayado.

Todos los regidores han cumplido escrupulosamente este minuto de silencio por la trágica muerte de Elena. También lo han realizado funcionarios y empleados del Consistorio.

Investigación

La Policía Local de Palma, por su parte, prosigue con las pesquisas para tratar de esclarecer como se produjo el atropello mortal de Elena. En este sentido agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) están reconstruyendo cómo ocurrieron los hechos. En primer término los policías están analizando la 'caja negra' del coche, la Event Data Recorder. De esta manera los agentes tratan de determinar la velocidad a la que el vehículo para averiguar si sufrió una indisposición al volante. Las pruebas de alcoholemia y de drogas dieron un resultado negativo.