La Guardia Civil de Baleares investiga a la plataforma Tarillium por una ciberestafa de 90.000 euros

Una denuncia en Baleares ha destapado una presunta ciberestafa de más de 90.000 euros en la plataforma Tarillium por medio de criptomonedas. Investigadores de la Guardia Civil especializados en ciberdelincuencia en las islas, de los grupos Edite y @, han descubierto que los sustanciales beneficios prometidos con inversiones mediante la supuesta compra de activos de grandes empresas tecnológicas del mundo se volatilizaban.

La plataforma Tarillium se publicita por medio de artículos en internet. Conocidos empresarios españoles dicen haber obtenido grandes beneficios después de haber invertido su dinero en ella. Esta promete altas rentabilidades y subrayan en todo momento que se trata de una infraestructura consolidada. También recalcan que es completamente legal y segura. Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Cuando la víctima se crea una cuenta en la web, los estafadores de la plataforma Tarillium contactan con ella por medio de aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente Telegram. A partir de este momento le dan las pautas para llevar a cabo su inversión. En otras ocasiones recurren a videollamadas o a conexiones remotas para cerciorarse de que el afectado sigue fielmente sus indicaciones.

El proceso de estafa siempre sigue un mismo patrón. Primero la víctima se crea cuentas en una o varias plataformas de compraventa e intercambio de activos. Se trata principalmente de criptomonedas. Posteriormente, envían grandes cantidades de dinero mediante transferencias bancarias. Acto seguido estas sumas las utilizan para comprar algunas de las criptomonedas. Acto seguido se les indica al afectado que debe transferirlas a Tarillium. A partir de este momento es cuando desaparecen los activos de dicha plataforma y se deriva a un monedero controlado por los ciberestafadores.

Aunque el fraude se haya materializado, la víctima puede ver el monto de la transferencia efectuada y cree en el artificio de que el dinero sigue estando controlado por él en la plataforma Tarillium, Bien en euros o en criptomonedas. En realidad lo que está contemplando es una simulación orquestada por los estafadores. Estos toman como referencia el mercado real para darle visos de veracidad. Las acciones de esta plataforma se repiten una y otra vez, mediante continuas llamadas telefónicas de los supuestos asesores., para conseguir que les transfieran nuevas cantidades de dinero.

La sorpresa desagradable se produce en el momento en el que el inversor quiere recuperar su capital y los simulados beneficios. Los estafadores, con el objetivo de que continúe transfiriendo dinero en estas falsas inversiones, le indican que todo el dinero se transferirá a su nombre en otra plataforma.

En esta segunda plataforma, los inversores pueden ver cómo existen el monedero digital la cantidad equivalente en criptomonedas. En realidad lo que se visualiza es un valor o activo digital con el mismo nombre y siglas que la original, pero con un valor residual. De esta forma engañaban de nuevo a la víctima. El afectado también recibe correos electrónicos falsos en los que se le reclama que debe pagar cierta cantidad en concepto de impuestos o de verificación de identidad para recuperar la inversión. Así pretenden que caiga en un nuevo fraude.

Precaución

Los investigadores de ciberdelincuencia de la Guardia Civil han descubierto hasta el momento un caso en Baleares relacionados con esta plataforma. A tenor de la masiva publicidad de la plataforma Tarillium y del alto grado de especialización de los estafadores, no se descartan que pueda haber más afectados en las islas.

La Guardia Civil recuerda que se debe tener especial precaución con los anuncios que prometen altas rentabilidades, a través de internet, en un corto periodo de tiempo y con un riesgo muy bajo. Antes es preciso comprobar que la plataforma que se pretende utilizar cumple con la normativa vigente y que está autorizada para operar con criptomonedas. Ante cualquier duda que pueda surgir, se recomienda consultarlo con sus entidades bancarias o ponerlo en conocimiento de las autoridades. En caso de ser víctima de este fraude, se puede poner en contacto con la Guardia Civil a través del 062.

