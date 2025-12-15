Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un peligroso delincuente que robó un coche de lujo y 8.000 euros

El sospechoso, que acababa de salir de prisión, trató de embestir a varios policías con el vehículo sustraído

Dinero intervenido al sospechoso.

Dinero intervenido al sospechoso. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Guardia Civil ha detenido en Llucmajor a un peligroso delincuente que robó un coche de lujo, sustrajo 8.000 euros y trató de embestir a varios policías. El sospechoso, que acababa de salir de prisión, fue entregado a la Policía Nacional, que le imputa delitos de robo con fuerza, atentado contra la autoridad, contra la seguridad vial, hurto y daños.

Según ha informado hoy la Policía, el pasado 4 de diciembre el acusado se dirigió en autobús hasta la campa de una empresa de alquiler de coches de un polígono industrial. Allí, se hizo pasar por un encargado de la empresa e intentó llevarse un vehículo, aunque un empleado se lo impidió. Sin embargo, el delincuente volvió unas horas más tarde, saltó una valla, cogió una furgoneta que estaba estacionada y la estampó contra la puerta de acceso a la parcela. De esta manera, consiguió llevarse un vehículo deportivo.

El día 9 de diciembre, el acusado hurtó una mochila con 8.000 euros de un turista mientras estaba registrándose en un hotel de Playa de Palma. El dueño del dinero le sorprendió cuando se marchaba con el botín a bordo del coche. Una vez interpuesta la denuncia, los agentes de la Comisaría de Playa detectaron que el responsable del hurto era el mismo que había sustraído el coche días antes.

El pasado día 10, agentes del Grupo de Atención a Ciudadano pudieron localizar al hombre cuando conducía el vehículo robado. Al intentar detenerlo, el acusado acometió contra ellos y se dio a la fuga, poniendo en peligro al resto de conductores.

En ese momento se activaron los protocolos de colaboración con otros cuerpos policiales. Así, agentes del puesto de la Guardia Civil de Llucmajor consiguieron interceptarlo y detenerlo pese a su fuerte resistencia. Los guardias comprobaron que no tiene carné de conducir y que todavía llevaba parte del dinero sustraído al turista.

Tras ser trasladado a la Comisaría de Playa de la Policía Nacional, se le imputó al varón un delito de robo con fuerza, atentado contra la autoridad, contra la seguridad vial, hurto y daños.

