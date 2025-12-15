Detenido en Palma un joven que llevaba cinco tipos de droga

Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a un joven español de 22 años que fue sorprendido con cinco tipos diferentes de drogas. Los policías le intervinieron diversas cantidades marihuana, ketamina, tusi, MDMA y cristal.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de diciembre, sobre las ocho y media de la tarde, en la plaza Raimundo Clar. Una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) observó a un joven que, al percatarse de la presencia policial, ocultó rápidamente un objeto en un bolsillo.

Al ser requerido, el acusado mostró un grinder y un cigarrillo de marihuana. Su nerviosismo levantó las sospechas de los agentes, que localizaron bajo su muslo una caja de medicamentos. En su interior había numerosas bolsitas con distintas sustancias: 15,5 gramos de ketamina, 8,15 gramos de tusi, 1,34 gramos de cristal y tres pastillas de MDMA, según el pesaje que otra patrulla llevó a cabo en una farmacia cercana.

El joven alegó que todas las drogas eran para consumo propio. Sin embargo, dada la cantidad de ketamina, que superaba ampliamente la dosis considerada para autoconsumo, los agentes procedieron a su detención. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue puesto a disposición de la Policía Nacional.