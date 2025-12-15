Detenido por atracar a una chica para robarle el bolso en el Paseo Marítimo de Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por asaltar a una joven para robarle el bolso en el Paseo Marítimo de Palma. El sospechoso, de nacionalidad senegalesa, logró llevarse dos teléfonos móviles valorados en casi 2.000 euros. Está acusado de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron en noviembre, cuando la víctima denunció haber sido víctima de un robo con violencia. Según contó, mientras se dirigía hacia su coche fue abordada por un hombre que le agarró el bolso que llevaba colgado y empezó a tirar con fuerza de él.

Ante la resistencia de la víctima, el delincuente arremetió de nuevo contra ella y la amenazó. Así, aprovechando su superioridad física y el miedo de la joven a que la agrediera, la chica cedió y el acusado se fugó con el bolso y dos teléfonos de alta gama.

Agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría de Oeste llevaron a cabo diversas gestiones para identificar al ladrón, tras lo que pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda y detención. El sospechoso fue localizado el pasado sábado y quedó arrestado.