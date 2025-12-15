Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conductor del atropello mortal del Coll d'en Rabassa contó que sufrió una indisposición

El cuerpo de seguridad municipal ha aclarado que la niña tenía 3 años

El conductor del atropello mortal del Coll d'en Rabassa contó que sufrió una indisposición

El conductor del atropello mortal del Coll d'en Rabassa contó que sufrió una indisposición / MANU MIELNIEZUK

EFE

Palma

El conductor del vehículo que atropelló mortalmente este domingo en el Coll d'en Rabassa de Palma a una niña de 3 años junto a su madre y su abuela, quienes resultaron heridas, relató que había sufrido una indisposición súbita que le hizo perder el control del coche e invadir la acera, ha informado este lunes la Policía Local.

El cuerpo de seguridad municipal ha aclarado que la niña tenía 3 años, cumplidos en noviembre, y no 7, como había informado inicialmente.

El conductor, de 51 años, dio negativo en los controles de alcoholemia y drogas que se le practicaron y fue trasladado a un centro hospitalario para someterlo a más pruebas médicas.

El accidente se produjo a las 12.10 horas en la confluencia de las calles Caimari y Bailén del Coll d'en Rabassa, junto a la carnicería Ca Na Paulia.

La niña falleció en el lugar de los hechos, su madre resultó herida grave y fue trasladada al hospital de Son Espases, mientras que la abuela sufrió una fractura de clavícula y una ambulancia la evacuó a la Clínica Juaneda de la capital balear.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del SAMU 061, así como de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional. Además, se activó al equipo de psicólogos del 112 para atender a los familiares de las víctimas.

