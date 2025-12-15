El conductor del atropello mortal del Coll d'en Rabassa contó que sufrió una indisposición

El conductor del vehículo que atropelló mortalmente este domingo en el Coll d'en Rabassa de Palma a una niña de 3 años junto a su madre y su abuela, quienes resultaron heridas, relató que había sufrido una indisposición súbita que le hizo perder el control del coche e invadir la acera, ha informado este lunes la Policía Local.

El cuerpo de seguridad municipal ha aclarado que la niña tenía 3 años, cumplidos en noviembre, y no 7, como había informado inicialmente.

El conductor, de 51 años, dio negativo en los controles de alcoholemia y drogas que se le practicaron y fue trasladado a un centro hospitalario para someterlo a más pruebas médicas.

El accidente se produjo a las 12.10 horas en la confluencia de las calles Caimari y Bailén del Coll d'en Rabassa, junto a la carnicería Ca Na Paulia.

La niña falleció en el lugar de los hechos, su madre resultó herida grave y fue trasladada al hospital de Son Espases, mientras que la abuela sufrió una fractura de clavícula y una ambulancia la evacuó a la Clínica Juaneda de la capital balear.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del SAMU 061, así como de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional. Además, se activó al equipo de psicólogos del 112 para atender a los familiares de las víctimas.