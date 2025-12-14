La Policía Local de Palma utiliza drones para reconstruir el accidente en el que ha muerto una niña de siete años
Los agentes tratan de determinar las causas por las que el conductor se ha subido a la acera y ha arrollado a una familia
La Policía Local de Palma trata de reconstruir al milímetro el atropello en el que hoy al mediodía ha muerto una niña de siete años y han sufrido heridas graves su madre y su abuela, después de que un conductor se haya subido a la acera en el Coll den Rebassa. Los técnicos en accidentes han solicitado la intervención de la Unidad de Drones, para tomar imágenes aéreas que permitan aclarar el recorrido del vehículo.
El accidente ha ocurrido hoy a las doce del mediodía en el cruce de las calles Bailén y Caimari, en el Coll den Rabassa, frente a la conocida carnicería Ca na Paulina. Un coche conducido por un hombre de unos 50 años que iba acompañado por una mujer y dos niños, se ha subido a la acera y ha arrollado a una niña de siete años, a su madre y a su abuela. La pequeña ha muerto prácticamente en el acto, mientras que las dos mujeres han sufrido diversas fracturas y han sido hospitalizadas.
Al lugar se han desplazado numerosas patrullas de la Policía Nacional y Policía Local de Palma, así como ambulancias del 061. También se ha movilizado a un psicólogo del 112 para atender a los familiares de la menor fallecida.
Una vez asistidas las víctimas, la Policía Local ha iniciado una investigación para aclarar las causas del siniestro. El conductor ha sido sometido a una prueba de alcoholemia, que ha dado negativo. Los agentes han realizado mediciones y han tomado fotos para tratar de reconstruir el recorrido del coche antes de subirse a la acera, y han activado a su Unidad de Drones para tomar imágenes aéreas.
- Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- Los técnicos con carné C dejan de conducir las nuevas ambulancias desde este lunes en Baleares
- Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso
- Grandes hoteleros y el empresario Víctor Madera se quedan sin plazas turísticas para proyectos en edificios singulares en Mallorca
- Las voces de la exclusión residencial en Mallorca: 'Tengo tres hijos y quieren que pague 600 euros más de alquiler, no puedo ni dormir