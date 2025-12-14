Pequeño incendio en un adorno navideño del mercadillo de sa Faixina, en Palma

Los Bombers de Palma sofocaron esta madrugada un pequeño incendio declarado en una de los adornos luminosos del mercadillo de sa Faixina, en Palma. La intervención de los servicios de emergencia evitó que las llamas se extendieran a las casetas o las palmeras de la zona.

Según informan fuentes de los Bombers, el fuego se declaró sobre las tres menos cuarto de la madrugada, en uno de los muñecos iluminados que decoran la entrada al mercadillo por el Passeig Sagrera. Al lugar acudieron varias dotaciones que sofocaron las llamas antes de que se extendieran.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar el origen de las llamas.