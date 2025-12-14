Una niña de siete años muere atropellada por un coche que ha perdido el control y se ha subido a la acera en Palma
El vehículo, conducido por un hombre mayor, ha arrollado tres miembros de una familia en el Coll den Rabassa: la madre y la abuela de la menor están heridas
Una niña de unos siete años ha fallecido este mediodía en un terrible accidente de tráfico en el Coll den Rabassa, en Palma, donde un coche conducido al parecer por un anciano, ha perdido el control, se ha subido a la acera y ha arrollado a tres miembros de la misma familia. La madre y la abuela de la pequeña han resultado heridas. La Policía Local ha abierto una investigación para aclarar las causas del accidente.
El siniestro se ha producido sobre las doce del mediodía, en el cruce de las calles Bailén y Caimari, en el Coll den Rebassa, frente a la conocida carnicería Ca na Paulina. Al parecer un hombre mayor que circulaba en coche junto a su mujer y dos niños ha perdido el control del vehículo, se ha subido a la acera y ha arrollado a tres miembros de una familia, una niña de unos siete años, su madre y su abuela.
La pequeña ha recibido el impacto de pleno y ha fallecido prácticamente en el acto, mientras que las dos mujeres han resultado heridas. La madre tenía una pierna rota y la abuela lesiones leves.
Al lugar se han desplazado de inmediato ambulancias del 061 y patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, que han prestado las primeras asistencias a los afectados. También se ha movilizado a un psicólogo del 112 para atender a los familiares de la pequeña fallecida.
La Policía Local de Palma ha abierto una investigación para tratar de determinar las circunstancias del accidente. Los agentes le han realizado la prueba de alcoholemia al conductor, que ha dado negativo. Los investigadores siguen realizando pesquisas para aclarar qué le ha hecho perder el control del vehículo.
- Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- Los técnicos con carné C dejan de conducir las nuevas ambulancias desde este lunes en Baleares
- Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso
- Grandes hoteleros y el empresario Víctor Madera se quedan sin plazas turísticas para proyectos en edificios singulares en Mallorca
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares