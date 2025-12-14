Una motorista muere al ser alcanzada por una furgoneta en la autopista de Llucmajor

Una mujer colombiana de 42 años falleció anoche cuando la moto en la que circulaba por la autopista de Llucmajor fue golpeada por detrás por una furgoneta. La víctima salió despedida y murió prácticamente en el acto. En la furgoneta viajaban tres personas, que salieron ilesas. El conductor fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas y dio negativo. La Guardia Civil de Tráfico apuntaba a una distracción como posible causa del siniestro.

El accidente, según informan desde la Guardia Civil y el 061, ocurrió a las ocho y media de la noche de ayer, a la altura del kilómetro 13,3 de la autovía Ma-19 (Palma-Llucmajor), en sentido a Palma. Una furgoneta Renault Master con tres ocupantes golpeó por detrás a una motocicleta Honda PCX conducida por una mujer.

La motorista, una ciudadana colombiana de 42 años, salió despedida por el impacto y sufrió gravísimas lesiones, que le causaron la muerte en el acto. Al lugar se desplazaron dotaciones del 061 y la Guardia Civil de Tráfico. Los sanitarios no pudieron hacer nada por la víctima, mientas que los agentes realizaron una inspección ocular para tratar de determinar las causas del siniestro.

El conductor de la furgoneta, un hombre de 31 años, fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas, y dio negativo. Los guardias apuntaron a que el accidente se pudo originar por una distracción en la conducción.