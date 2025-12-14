Un motorista que iba haciendo "caballitos" se estrella contra una farola en Palma
La Policía Local denunció por conducción negligente al hombre, de 39 años, que sufrió lesiones leves
La Policía Local de Palma ha instruido un atestado por conducción negligente contra un motorista que la semana pasada se estrelló contra una farola en la calle Llucmajor mientras circulaba a una velocidad excesiva y levantando la rueda delantera del vehículo, lo que se conoce popularmente como "hacer un caballito".
Los hechos, según informa la Policía Local de Palma, ocurrieron poco después de la medianoche del 5 al 6 de diciembre. Según la reconstrucción realizada por la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac), basada en la inspección ocular y en la manifestación de un testigo, el conductor, un hombre italiano de 39 años, circulaba en una moto de gran cilindrada a una velocidad excesiva y realizando maniobras temerarias, levantando la rueda delantera del vehículo.
A consecuencia de esta conducción, el motorista perdió el control del vehículo, rozó la fachada de un domicilio y acabó colisionando frontalmente contra una farola. A causa del impacto, la dirección de la motocicleta se partió y el vehículo sufrió daños materiales considerables. El conductor sufrió dermoabrasiones en una pierna y diversas contusiones.
El conductor había manifestado inicialmente que perdió el control al reducir una marcha, pero la versión del testigo fue determinante para esclarecer la verdadera causa del siniestro.
Por estos hechos, el hombre fue denunciado administrativamente por conducción negligente. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) instruyó el correspondiente atestado de tráfico.
