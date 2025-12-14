Guardias civiles denuncian que les han rajado las ruedas de sus coches particulares en el Port d'Alcúdia
Los propietarios están convencidos de que ha sido una represalia por su labor, ya que los vehículos estaban en extremos distintos de un parking
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que personas desconocidas han rajado los neumáticos de los vehículos particulares de dos guardias civiles que estaban estacionados en un parking público del Port d'Alcúdia.
Los hechos, según indican desde la asociación, ocurrieron la tarde del pasado martes, cuando los dos agentes estacionaron sus vehículos particulares en un parking de la localidad cercano al puerto. Cuando regresaron, se percataron de que los cuatro neumáticos de sus vehículos tenían cortes profundos.
La asociación considera que "este acto vandálico supone un ataque intolerable contra dos miembros de la Guardia Civil como represalia por su labor en el cuerpo. Es evidente que los autores eran conocedores de su condición, pues ambos vehículos estaban aparcados en extremos opuestos del parking".
Los dos agents ya han presentado la correspondiente denuncia. La AEGC indica que "tendrán que afrontar los gastos de su bolsillo, salvo que la Guardia Civil tramite un expediente de resarcimiento dada la relación directa de los hechos con su condición de agentes".
Desde la AEGC denunciaron estos actos, directamente relacionados con el trabajo de los propietarios, e insisten en exigir al Gobierno que se reconozca a la Guardia Civil como profesión de riesgo y se les considere autoridad a efectos penales, lo que implicaría mayores penas a los autores de estos daños.
- Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- Los técnicos con carné C dejan de conducir las nuevas ambulancias desde este lunes en Baleares
- Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso
- Grandes hoteleros y el empresario Víctor Madera se quedan sin plazas turísticas para proyectos en edificios singulares en Mallorca
- Las voces de la exclusión residencial en Mallorca: 'Tengo tres hijos y quieren que pague 600 euros más de alquiler, no puedo ni dormir