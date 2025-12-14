Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guardias civiles denuncian que les han rajado las ruedas de sus coches particulares en el Port d'Alcúdia

Los propietarios están convencidos de que ha sido una represalia por su labor, ya que los vehículos estaban en extremos distintos de un parking

Un agente de la Guardia Civil, durante un control en Mallorca.

Un agente de la Guardia Civil, durante un control en Mallorca. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que personas desconocidas han rajado los neumáticos de los vehículos particulares de dos guardias civiles que estaban estacionados en un parking público del Port d'Alcúdia.

Los hechos, según indican desde la asociación, ocurrieron la tarde del pasado martes, cuando los dos agentes estacionaron sus vehículos particulares en un parking de la localidad cercano al puerto. Cuando regresaron, se percataron de que los cuatro neumáticos de sus vehículos tenían cortes profundos.

La asociación considera que "este acto vandálico supone un ataque intolerable contra dos miembros de la Guardia Civil como represalia por su labor en el cuerpo. Es evidente que los autores eran conocedores de su condición, pues ambos vehículos estaban aparcados en extremos opuestos del parking".

Los dos agents ya han presentado la correspondiente denuncia. La AEGC indica que "tendrán que afrontar los gastos de su bolsillo, salvo que la Guardia Civil tramite un expediente de resarcimiento dada la relación directa de los hechos con su condición de agentes".

Desde la AEGC denunciaron estos actos, directamente relacionados con el trabajo de los propietarios, e insisten en exigir al Gobierno que se reconozca a la Guardia Civil como profesión de riesgo y se les considere autoridad a efectos penales, lo que implicaría mayores penas a los autores de estos daños.

