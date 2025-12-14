Fallece un motorista tras sufrir una caída en Ibiza
Un hombre español de 46 años falleció el viernes en una clínica de Ibiza por las heridas sufridas esa mañana al caer con su moto en la carretera que une el aeropuerto con Sant Josep. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, un traumatismo torácico severo con neumotórax izquierdo y un politraumatismo con parada cardiorrespiratoria. Esa misma mañana, una mujer resultó herida grave en otro accidente de moto Sant Miquel con Santa Gertrudis.
