Dos detenidos tras una peligrosa huida con un coche robado por las calles de Palma

Dos jóvenes, un argelino y un marroquí, fueron detenidos en la madrugada del pasado martes por la Policía Nacional tras una huida por las calles de Palma en la que causaron diversas situaciones de peligro para el tráfico. Cuando finalmente fueron interceptados, el conductor se enfrentó violentamente a los agentes y le causó heridas a uno de ellos.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron sobre las cinco menos veinte de la madrugada del martes, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que realizaban labores de prevención de la delincuencia por la barriada de Son Gotleu, observaron un vehículo con matrícula italiana y tres personas en su interior que circulaba con las luces apagadas.

La patrulla se acercó al coche cuando se detuvo en un semáforo. Cuando le indicaron al condutor que se detuviese, emprendió la huida a toda velocidad. Los agentes alertaron por radio a las otras patrullas de servicio para que colaboraran en la persecución. El vehículo sospechoso, mientras tanto, se dirigió de manera temeraria y sin respetar las señales de tráfico hacía Marratxí.

Tras perseguirles varias patrullas y tratar de cerrarles el paso tratanto de minimizar el riesgo, el vehículo regresó a Son Gotleu y dos de los tres ocupantes se apearon y emprendieron la huida a la carrera.

Varios policías pudieron interceptar al conductor, que se enfrentó violentamente a ellos y causó heridas en la rodilla a uno antes de ser reducido.

Otra patrulla localizó al copiloto escondido debajo de una furgoneta, a escasos metros de donde había emprendido la huida a pie. Este joven no opuso resistencia a la hora de ser detenido.

Los policías, tras conseguir atrapar a dos de los presuntos autores, comprobaron que el vehículo que conducirían estaba sustraído.

El primero joven fue detenido por ser el presunto autor de un delito de hurto/uso de vehículo, atentado a la autoridad y contra la seguridad vial. El segundo, por un delito de resistencia y desobediencia y otro de hurto/uso de vehículo.