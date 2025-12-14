Arrestan a tres mujeres por traficar con droga en una asociación cannábica de Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado miércoles a tres mujeres como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, por la venta de sustancias estupefacientes en una supuesta asociación cannábica en un local en el centro de Palma. Cuando los policías irrumpieron en el establecimiento para realizar un registro encontraron a una decena de personas consumiendo drogas en su interior, y se incautaron de 300 gramos de marihuana, 200 de hachís, unos cincuenta porros y otros derivados del cannabis.

La investigación, según informa la Policía, se originó partir de una información que llegó al Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional de Palma sobre una asociación canábica que podría estas sobrepasando los límites legales. Tras realizar diversas pesquisas, los agentes supieron que se podría estar vendiendo en su interior derivados cannábicos, entre otras sustancias estupefacientes, lo que está prohibido por la ley.

Los policías pudieron comprobar durante la fase de investigació que se vendían sustancias estupefacientes, como hachís y marihuana, además de otros derivados de estos. Tras ello, se solicitó una orden de entrada y registro para el pasado miércoles.

Cuando entraron los agentes del Grupo II de Estupefacientes en el local, encontraron una decena de clientes consumiendo sustancias estupefacientes en el interior. Comprobaron además que la asociación disponia de varias cámaras de seguridad.

En el local se intervinieron cerca de 300 gramos de marihuana, unos 200 gramos de hachís, alrededor de 50 porros, aceite de hachís, productos derivados del cannabis (como bolsas de líquido de THC o “vapers” conteniendo alto componente de THC, entre otros) y casi 3.000 euros en efectivo, fraccionado en diversos billetes. También había varias básculas para pesar la droga y útiles para su distribución. En el local había tres empleadas, que fueron detenidas por tráfico de drogas.

Denuncias anónimas contra el narcotráfico

La Policía recuerda que los ciudadanos pueden colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.