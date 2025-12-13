Ocho condenados por extorsionar a usuarios de webs sexuales en Mallorca

Ocho personas fueron condenadas ayer a penas de hasta 21 meses de prisión por extorsionar en Mallorca a usuarios de páginas web de contenido sexual o de servicios de prostitución. Estos procesados se declararon en el juicio autores de delitos de pertenencia a grupo criminal y extorsión tras admitir que amenazaron a través de llamadas y mensajes de teléfono a 15 víctimas para que les enviaran dinero. Los procesados han indemnizado a los afectados con 10.995 euros por las cantidades que les remitieron más otros 500 por los daños morales, lo que les valió una atenuante de reparación del daño.

Otros tres sospechosos rechazaron pactar con la Fiscalía y el juicio se celebró para dirimir su responsabilidad, con peticiones de hasta 19 años de prisión por cabeza por parte del ministerio público.

Los hechos se remontan a los años 2021 y 2022. Los encausados, dirigidos por una persona que está en busca y captura, aprovecharon que tenían los teléfonos móviles de diversos usuarios de servicios de prostitución y páginas web de contenido sexual para extorsionarlas y conseguir que les enviaran dinero.

Lo hicieron con diferentes tretas. A unos les hacían creer que debían ciertas cantidades por el simple hecho de haber accedido a las páginas web y, en caso de no pagar, sufrirían agresiones o serían denunciados por delitos de tráfico de drogas o lesiones. De esta manera, los delincuentes conseguían atemorizar a las víctimas, que acabaron enviando dinero a los procesados.

"Sabemos dónde vives"

Según consta en el expediente judicial, a algunos de los perjudicados les amenazaron con enviar a unos matones para que les dieran una paliza por haber solicitado servicios de prostitución que no llegaron a utilizar. También hubo casos en los que aseguraron que iban a implicarles en delitos de narcotráfico o en agresiones a prostitutas. También llegaron a hacerse pasar por abogados para acusarles de trata de seres humanos. «Sabemos dónde vives», escribieron para atemorizar a los afectados.

Las amenazas dieron sus frutos y los 15 perjudicados que pudieron ser identificados por la Policía les enviaron diversas cantidades, de hasta 4.800 euros en uno de los casos, debido a la extorsión.

El acuerdo sellado ayer entre la Fiscalía y las defensas minimiza el papel de la mayoría de los procesados al de cómplices, pues su intervención se habría limitado a facilitar sus números de teléfono y cuentas bancarias para recibir los pagos que efectuaban las víctimas y luego remitirlos a los cabecillas de la trama.