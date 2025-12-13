Multa de 900 euros un camionero por el atropello mortal de un ciclista en Palma

Un camionero fue condenado ayer a pagar una multa de 900 euros y a la retirada del carné durante tres meses por el atropello mortal de un ciclista en el Paseo Marítimo de Palma. El acusado reconoció que pasó por un semáforo que estaba en fase "amarillo-rojo" y se llevó por delante a la víctima, que murió semanas después en el hospital por las graves lesiones sufridas.

Así, se declaró autor de un delito leve homicidio por imprudencia menos grave tras el acuerdo alcanzado con la fiscal y el abogado de la acusación particular. La magistrada dictó sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron hacia las once y cuarto de la mañana del 13 de febrero de 2023. El acusado iba al volante de un camión y, a la altura del paseo Cristòfor Colom, rebasó el semáforo sin percatarse que en ese momento cruzaba la calzada en bicicleta un hombre de 63 años al que se llevó por delante.

La víctima recibió un fuerte impacto en la cabeza y fue trasladado en estado muy grave a Son Espases, donde falleció el 1 de marzo por el traumatismo craneoencefálico severo sufrido. Los familiares del fallecido fueron indemnizados por la compañía aseguradora.