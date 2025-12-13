Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos altercados Son Sant JoanMarc PonsComidas navideñasUrdangarinDerribo antiguo bar Riu Dolx
instagramlinkedin

Tribunales

Multa de 900 euros un camionero por el atropello mortal de un ciclista en Palma

El conductor reconoce en el juicio que pasó por un semáforo en ámbar y arrolló a la víctima

El juicio se celebró ayer en los juzgados de Vía Alemania.

El juicio se celebró ayer en los juzgados de Vía Alemania. / B. RAMON

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un camionero fue condenado ayer a pagar una multa de 900 euros y a la retirada del carné durante tres meses por el atropello mortal de un ciclista en el Paseo Marítimo de Palma. El acusado reconoció que pasó por un semáforo que estaba en fase "amarillo-rojo" y se llevó por delante a la víctima, que murió semanas después en el hospital por las graves lesiones sufridas.

Así, se declaró autor de un delito leve homicidio por imprudencia menos grave tras el acuerdo alcanzado con la fiscal y el abogado de la acusación particular. La magistrada dictó sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron hacia las once y cuarto de la mañana del 13 de febrero de 2023. El acusado iba al volante de un camión y, a la altura del paseo Cristòfor Colom, rebasó el semáforo sin percatarse que en ese momento cruzaba la calzada en bicicleta un hombre de 63 años al que se llevó por delante.

La víctima recibió un fuerte impacto en la cabeza y fue trasladado en estado muy grave a Son Espases, donde falleció el 1 de marzo por el traumatismo craneoencefálico severo sufrido. Los familiares del fallecido fueron indemnizados por la compañía aseguradora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
  2. El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
  3. Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
  4. El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
  5. Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
  6. Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
  7. Una docena de detenidos en burdeles de Palma y Marratxí donde se explotaba sexualmente a mujeres chinas
  8. Multas mensuales contra el Ayuntamiento de Sóller por no reabrir un camino público que atraviesa una finca de los March

Ocho condenados por extorsionar a usuarios de webs sexuales en Mallorca

Ocho condenados por extorsionar a usuarios de webs sexuales en Mallorca

Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca

Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca

Multa de 900 euros un camionero por el atropello mortal de un ciclista en Palma

Multa de 900 euros un camionero por el atropello mortal de un ciclista en Palma

Mafia china en Mallorca: prisión para siete acusados de explotar a mujeres asiáticas en burdeles de Palma

Mafia china en Mallorca: prisión para siete acusados de explotar a mujeres asiáticas en burdeles de Palma

Quedan libres los nueve detenidos por el altercado en un avión en Son Sant Joan

Quedan libres los nueve detenidos por el altercado en un avión en Son Sant Joan

Una ladrona roba 8.300 euros de la caja fuerte de una tienda de alimentación y cuidado de mascotas de Marratxí

Una ladrona roba 8.300 euros de la caja fuerte de una tienda de alimentación y cuidado de mascotas de Marratxí

'El Vito', líder de Son Banya, sale de prisión bajo fianza de 15.000 euros

Nueve detenidos por un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma

Nueve detenidos por un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma
Tracking Pixel Contents