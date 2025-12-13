Detenidos por intentar desvalijar la caravana de un comercio ambulante en el Paseo Mallorca de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres colombianos como presuntos autores de robo con fuerza en grado de tentativa en Palma. Los individuos fueron sosprendidos por una patrulla cuando trataban de forzar la puerta de una caravana de un comercio ambulante instalada en la confluencia de la calle Jaume III y el Paseo Mallorca.

Según informa la Policía, desde el comienzo de las festividades navideñas y tras la inauguración de los diversos mercadillos y comercios ambulantes en esta ciudad, los agentes de las comisarías de distrito Centro y Oeste de Palma realizan dispositivos de seguridad y patrullas preventivas en las principales zonas comerciales.

La noche del pasado lunes, agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional, realizando labores de prevención de la delincuencia por una famosa zona comercial de Palma, localizaron a dos individuos merodeando. Uno de ellos portaba una barra metálica y realizaban movimientos erráticos parándose delante de diversos comercios y observando con detenimiento el interior de los mismos. Repitieron dicha acción durante más de 20 minutos, vigilados todo el tiempo por la patrulla.

Los agentes mantuvieron el seguimiento a los dos hombres hasta la confluencia de la calle Jaime III con Paseo de Mallorca, observando como ambos se pararon justo delante de un pequeño comercio ambulante instalado en una caravana con motivo de las fiestas navideñas.

Los sospechosos rodearon varias veces la caravana del pequeño comercio y los agentes vieron que se situaron delante de la puerta de acceso y la intentaban forzar. Los agentes se apearon del vehículo policial y ordenaron a los presuntos autores a que se detuvieran, los cuales, al verse sorprendidos, emprendieron la huida a la carrera.

Gracias a la rápida actuación de los agentes, uno de los presuntos autores fue retenido antes de que abandonase el lugar. Su acompañante, que hizo caso omiso a las indicaciones de la patrulla, huyó por los soportales de la calle Jaime III, zona en la que finalmente fue interceptado y reducido ejerciendo el mismo una resistencia activa a la acción policial.

Los agentes arrestaron a los dos como presuntos autores de una tentativa de robo con fuerza y les trasladaron dependencias policiales.