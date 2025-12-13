Detenida por perseguir a su compañera de piso con un cuchillo en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron el pasado lunes a una mujer china de 60 años como presunta autora de un delito de lesiones y amenazas graves, tras una violenta pelea con otra mujer con la que convivía. La agresora atacó a la víctima con un cuchillo de grandes dimensiones y la persiguió mientras la amenazaba de muerte.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre, sobre las doce y veinte del mediodía, en un domicilio de la barriada de Pere Garau. La base del 092 comisionó a una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) tras recibir el aviso de que una mujer pedía auxilio desde el piso de un vecino. A su llegada, los agentes encontraron a la víctima, muy nerviosa, quien explicó que su compañera de piso la había agredido y perseguido con un cuchillo.

Según su relato, durante una discusión, la agresora la tiró al suelo, le propinó varios puñetazos en el rostro y patadas. Al lograr huir, la persiguió con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, con el que le causó un corte en un dedo de la mano derecha, mientras la amenazaba de muerte.

Dado que la presunta autora se encontraba encerrada en una habitación, posiblemente armada, se requirió el apoyo de la Unidad de Intervención Inmediata (UII). Los agentes de la UII accedieron a la vivienda y localizaron a la mujer, que no opuso resistencia a la detención. En la habitación se halló el cuchillo utilizado en la agresión.

La víctima, que presentaba diversas contusiones y un corte en la mano, fue trasladada por una ambulancia al hospital Son Llàtzer. La detenida fue puesta a disposición judicial tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados.