Arrestado en Palma por realizar 24 compras a cuenta de su antigua empresa y no pagar

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre español como presunto autor de un delito de estafa, por realizar compras en nombre de su antigua empresa, que no abonaba, y luego revender los productos.

Los hechos se remontan a finales de septiembre, cuando el hombre dejó de trabajar en una empresa. A partir de ese momento, durante las primeras semanas de octubre, el presunto autor realizó varias compras de herramientas en un negocio de la capital balear, dejando a deber las facturas a cuenta de su antigua empresa. También llegó a comprar cobre en otro establecimiento, con el mismo procedimiento.

Posteriormente, el hombre vendía las herramientas, con lo que obtenía un gran beneficio económico.

Tras tener conocimiento de estos hechos, los agentes del Grupo de Robos y Patrimonio Histórico de la Policía Nacional abrieron una investigación. Los policías incautaron varias de las herramientas y el material que había adquirido, y descubrieron que el presunto autor había realizado un total de 24 compras. Además, había dejado a deber a su antigua empresa un total de más de 5.500 euros.

Los agentes finalmente arrestaron al sospechoso como presunto autor de un delito de estafa tanto a su antigua empresa como al establecimiento que vendió los productos adquiridos de manera ilícita.