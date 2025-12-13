Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca

Algunos de los pasajeros detenidos el jueves tras un violento altercado en un avión que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Palma comentaron que el origen de la disputa se debió a que se habían sentido maltratados por la tripulación. El avión había salido con retraso de Marruecos y, tras el aterrizaje en Mallorca, nadie les informó de lo ocurrido. Cuando una pasajera se levantó y pidió explicaciones, un auxiliar le dijo: «Siéntate, mujer». Aquí se inició el enfrentamiento con los tripulantes.

Nueve ciudadanos marroquíes —siete hombres y dos mujeres— fueron arrestados por la Guardia Civil el jueves por la noche tras provocar un violento altercado en un avión que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma. El piloto abortó la maniobra y pidió la intervención de las Fuerzas de Seguridad, que se llevaron a los implicados en la trifulca. El avión, que cubría el trayecto Rabat-Estambul, había tenido que aterrizar porque una de la pasajeras se puso de parto. Los detenidos, que no declararon ante el juez, sí comentaron previamente que se habían sentido maltratados por la tripulación, que no les había dado ninguna explicación del incidente. Tras su paso por el juzgado, ayer quedaron en libertad con cargos. A la salida les esperaba la Policía, que les ofreció dos alternativas: volver a su país en avión esa misma noche o ingresar en el centro de internamiento de extranjeros irregulares. Seis volvieron, dos fueron al centro y el último volvió a quedar detenido por pelearse con sus compatriotas y enfrentarse a los policías en el pasillo del juzgado.

Los hechos ocurrieron hacia las ocho de la tarde del jueves, cuando un vuelo de la compañía Air Arabia que cubría el trayecto Rabat-Estambul solicitó permiso para aterrizar en el aeropuerto de Palma porque una de las pasajeras, en avanzado estado de gestación, había roto aguas. El aparato tomó tierra con normalidad y la mujer fue evacuada en ambulancia a un hospital.

Según las fuentes consultadas, el altercado se produjo por la demora en despegar de nuevo hacia Turquía. De acuerdo con la versión de los acusados, ya habían salido con retraso de Marruecos, y luego permanecieron cerca de dos horas en Palma sin que les informaran sobre lo que había ocurrido. Cuando una de las pasajeras se levantó para pedir explicaciones, uno de los auxiliares le dijo que se sentara de malos modos. Comenzó una trifulca en la que varios pasajeros intercambiaron empujones y golpes con los miembros de la tripulación. Al tener conocimiento de lo que ocurría, el comandante optó por abortar el despegue y solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad.

Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al avión y se entrevistaron con el piloto y otros miembros de la tripulación. Los agentes arrestaron a nueve pasajeros -siete hombres y dos mujeres-, como presuntos autores de un delito de desórdenes. La aeronave reemprendió posteriormente su ruta con el resto del pasaje.

Los nueve detenidos fueron puestos ayer al mediodía a disposición del juzgado de guardia de Palma. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar ante el magistrado, que acordó su puesta en libertad con cargos, con la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.

A su salida de las dependencias policiales, la Policía Nacional les estaba esperando. Los agentes les informaron de que, al tratarse de extranjeros en situación irregular, tenían dos opciones: tomar un vuelo de regreso a su país esa misma noche o ingresar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la península.

Seis de ellos —cuatro hombres y las dos mujeres— aceptaron regresar de inmediato a Marruecos, mientras que otros dos optaron por quedarse en España y ser trasladados al CIE. El noveno protagonizó otro incidente en el mismo pasillo de los juzgados. Primero se peleó con varios de sus compatriotas y luego se enfrentó a los policías, por lo que acabó arrestado por un delito de atentado. Algunas fuentes apuntaba a que este altercado fue un intento de evitar su ingreso en el CIE, aunque solo le habría servido para retrasarlo el tiempo que permanezca en los calabozos de la Policía.