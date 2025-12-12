'El Vito', líder de Son Banya, sale de prisión bajo fianza de 15.000 euros

'El Vito', considerado uno de los últimos capos de la venta de drogas en Son Banya, ha salido de prisión tras depositar una fianza de 15.000 euros. El joven, miembro del clan de 'Los Bizcos' y representado por las abogadas Cata Pou y Belén Porcel, está implicado en dos investigaciones por narcotráfico. Juan V.A., de 24 años, ha permanecido menos de dos meses encarcelado de forma preventiva.

Las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional apuntan a que 'El Vito' era uno de los principales vendedores de drogas del poblado. Las pesquisas lo situaban como uno de los artífices de las llamativas casetas que en los últimos meses se han ido construyendo en el poblado para utilizar como puntos de venta de estupefacientes. La 'Operación Chanquete' de la Policía Nacional propició su detención durante una redada en el poblado a mediados del pasado mes de octubre y entonces se acordó su ingreso en prisión preventiva.

'El Vito' está también imputado en la macrocausa de la 'Operación Enroque Bal-Manso', la gran investigación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en Mallorca. Los investigadores lo sitúan como uno de los principales compradores de drogas de la red que supuestamente dirigían Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez.

Tras varios meses huido, 'El Vito' fue arrestado el pasado 16 de octubre. Ingresó en prisión sin fianza por la 'Operación Chanquete' y ha permanecido encarcelado hasta ahora.