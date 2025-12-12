'El Vito', líder de Son Banya, sale de prisión bajo fianza de 15.000 euros
Juan V.A., investigado por narcotráfico en dos procesos judiciales, ha estado encarcelado menos de dos meses
'El Vito', considerado uno de los últimos capos de la venta de drogas en Son Banya, ha salido de prisión tras depositar una fianza de 15.000 euros. El joven, miembro del clan de 'Los Bizcos' y representado por las abogadas Cata Pou y Belén Porcel, está implicado en dos investigaciones por narcotráfico. Juan V.A., de 24 años, ha permanecido menos de dos meses encarcelado de forma preventiva.
Las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional apuntan a que 'El Vito' era uno de los principales vendedores de drogas del poblado. Las pesquisas lo situaban como uno de los artífices de las llamativas casetas que en los últimos meses se han ido construyendo en el poblado para utilizar como puntos de venta de estupefacientes. La 'Operación Chanquete' de la Policía Nacional propició su detención durante una redada en el poblado a mediados del pasado mes de octubre y entonces se acordó su ingreso en prisión preventiva.
'El Vito' está también imputado en la macrocausa de la 'Operación Enroque Bal-Manso', la gran investigación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en Mallorca. Los investigadores lo sitúan como uno de los principales compradores de drogas de la red que supuestamente dirigían Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez.
Tras varios meses huido, 'El Vito' fue arrestado el pasado 16 de octubre. Ingresó en prisión sin fianza por la 'Operación Chanquete' y ha permanecido encarcelado hasta ahora.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
- Una docena de detenidos en burdeles de Palma y Marratxí donde se explotaba sexualmente a mujeres chinas
- Multas mensuales contra el Ayuntamiento de Sóller por no reabrir un camino público que atraviesa una finca de los March