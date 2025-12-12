Quedan libres los nueve detenidos por el altercado en un avión en Son Sant Joan

Los nueve marroquíes detenidos por un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma han quedado en libertad por orden judicial. Todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez de guardia, según han explicado fuentes jurídicas. Seis de ellos han aceptado ser repatriados hoy mismo a Marruecos y los otros tres permanecerán en España. La tripulación del avión denunció que los acusados les agredieron durante su estancia en el aeropuerto de Son Sant Joan, donde había aterrizado por una emergencia médica durante su ruta entre Marruecos y Turquía.

Los hechos ocurrieron hacia las ocho de la tarde del jueves, cuando un vuelo de la compañía Air Arabia que cubría el trayecto Rabat-Estambul pidió tomar tierra en el aeropuerto de Palma, al parecer después de que una mujer embarazada rompiera aguas. El aparato tomó tierra con normalidad y la mujer fue evacuada en ambulancia a un hospital.

Según las fuentes consultadas, el altercado se produjo por la demora en despegar de nuevo hacia Turquía. De acuerdo con la versión de los acusados, una de las pasajeras se levantó para pedir explicaciones y uno de los azafatos la obligó a sentarse. Ahí comenzó un incidente tras el que el piloto optó por abortar el despegue e informar de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad.

Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al avión y se entrevistaron con el piloto y otros miembros de la tripulación. Los agentes arrestaron a nueve pasajeros -siete hombres y dos mujeres-, como presuntos autores de un delito contra la seguridad del tráfico. El aparato se marchó entonces de Mallorca con normalidad.

Los nueve acusados han sido puestos este mediodía a disposición del juzgado de guardia de Palma. Todos han optado por no declarar ante el magistrado, que ha acordado su puesta en libertad. Cuando se marchaban del edificio, varios de ellos se han enzarzado en una riña y uno ha vuelto a ser detenido.