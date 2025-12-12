Pasan a disposición judicial diez de los doce detenidos por presunta explotación sexual de mujeres chinas en Mallorca

Diez de los doce detenidos en una operación policial contra la explotación sexual de mujeres chinas en Palma y Marratxí han sido puestos la mañana de este viernes a disposición judicial en los Juzgados de Vía Alemania. La práctica totalidad de los arrestados se ha cubierto el rostro mientras eran conducidos por agentes de la Policía Nacional a la sede judicial.

Detenidos de la supuesta red de explotación de mujeres chinas se cubren el rostro al pasar al juzgado. / GUILLEM BOSCH

La espectacular operación policial contra la explotación sexual de mujeres chinas, que se encuentra bajo secreto de sumario, se produjo la tarde del pasado martes y la madrugada del miércoles. Agentes de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional y efectivos de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Jefatura Superior de Baleares habían iniciado una investigación sobre esta supuesta trama.

Numerosos efectivos de la Policía Nacional se desplegaron por pisos y locales de Palma y Marratxí donde mujeres chinas eran, supuestamente, forzadas a prostituirse. Las mujeres eran captadas en China para ser trasladadas a Mallorca de manera irregular. Una vez que las instalaban en domicilios, estas se encontraban en un régimen de semiesclavitud.

Locales precintados

Estos ocho registros se han efectuado en Palma, principalmente en pisos y locales de los barrios de Son Gotleu y de Son Espanyolet. También se irrumpió en domicilios de la urbanización Sant Marçal de Marratxí. Entre los locales donde se adentró la Policía Nacional se encuentra un restaurante chino de la calle Gabriel Llabrés. Este supuestamente hacía de 'tapadera' de esta organización. Un cartel en la persiana metálica anunciaba que estaba precintado por el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, que instruye las diligencias.