Nueve detenidos por un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma
El piloto tuvo que abortar el despegue cuando estaba ya en pista y solicitó la intervención de la Guardia Civil, que se llevó a los implicados
Nueve personas fueron detenidas anoche tras provocar un altercado en un avión que se disponía a despegar en el aeropuerto de Palma. El piloto tuvo que abortar el despegue cuando ya estaba en pista y solicitó la intervención de la Guardia Civil, que arrestó a los presuntos responsables del tumulto por un presunto delito contra la seguridad aérea. Posteriormente el avión pudo seguir su ruta con normalidad.
El incidente se produjo sobre las ocho de la tarde de ayer, cuando un avión de la compañía Air Arabia solicitó aterrizar en el aeropuerto de Son Sant Joan para solventar un problema. El avión tomó tierra con normalidad y, tras solucionar la incidencia, se disponía a despegar para retomar su viaje original. Cuando estaba ya en la pista a punto de emprender el vuelo se produjo un violento altercado entre los pasajeros. El piloto decidió entonces abortar la operación y solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad.
Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar en el que esperaba el avión. Los agentes se entrevistaron con el piloto y otros miembros de la tripulación, y finalmente se llevaron detenidos a nueve pasajeros, siete hombres y dos mujeres, como presuntos autores de un delito contra la seguridad del tráfico.
Los arrestados fueron conducidos a las dependencias de la Guardia Civil, y el avión pudo reemprender su ruta con normalidad.
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
- Una docena de detenidos en burdeles de Palma y Marratxí donde se explotaba sexualmente a mujeres chinas
- Multas mensuales contra el Ayuntamiento de Sóller por no reabrir un camino público que atraviesa una finca de los March
- Los vecinos de Palma acuden a los tribunales para tumbar la cesión a promotores de solares públicos destinados a equipamientos