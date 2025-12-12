Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueve detenidos por un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma

El piloto tuvo que abortar el despegue cuando estaba ya en pista y solicitó la intervención de la Guardia Civil, que se llevó a los implicados

Patrullas de la Guardia Civil en las pistas del aeropuerto, en una imagen de archivo.

Patrullas de la Guardia Civil en las pistas del aeropuerto, en una imagen de archivo. / DM

Xavier Peris

B. Palau

Palma

Nueve personas fueron detenidas anoche tras provocar un altercado en un avión que se disponía a despegar en el aeropuerto de Palma. El piloto tuvo que abortar el despegue cuando ya estaba en pista y solicitó la intervención de la Guardia Civil, que arrestó a los presuntos responsables del tumulto por un presunto delito contra la seguridad aérea. Posteriormente el avión pudo seguir su ruta con normalidad.

El incidente se produjo sobre las ocho de la tarde de ayer, cuando un avión de la compañía Air Arabia solicitó aterrizar en el aeropuerto de Son Sant Joan para solventar un problema. El avión tomó tierra con normalidad y, tras solucionar la incidencia, se disponía a despegar para retomar su viaje original. Cuando estaba ya en la pista a punto de emprender el vuelo se produjo un violento altercado entre los pasajeros. El piloto decidió entonces abortar la operación y solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad.

Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar en el que esperaba el avión. Los agentes se entrevistaron con el piloto y otros miembros de la tripulación, y finalmente se llevaron detenidos a nueve pasajeros, siete hombres y dos mujeres, como presuntos autores de un delito contra la seguridad del tráfico.

Los arrestados fueron conducidos a las dependencias de la Guardia Civil, y el avión pudo reemprender su ruta con normalidad.

